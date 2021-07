Podle uskupení Praha sobě, které má dopravního podnik v gesci skrze dozorčí radu, nelze zakázku „přiklepnout“ periodiku z mediální skupiny Mafra kvůli jejímu propojení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) přes holding Agrofert. Opoziční zastupitelé za ANO označují koaliční intervenci za zpolitizovanou a nemístnou.

Žádný střet zájmů

Primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě) z pozice šéfa dozorčí rady instruoval dopravní podnik podmínkou, podle které musí každý uchazeč o zmíněnou zakázku v přihlášce dodat prohlášení, že není ve střetu zájmů. Výběrová komise i představenstvo městské „akciovky“ mají následně posuzovat jeho pravdivost.

„Do běhu veřejné zakázky nemůžeme zasahovat, nesmíme znát a neznáme ani detaily jejího průběhu. Obecně ale mohu říci, že její výsledky by měly být k dispozici v řádu týdnů. Pravdivost všech prohlášení uchazečů o tom, že nejsou ve střetu zájmů, bude pečlivě přezkoumána,“ zdůraznil Scheinherr.

A předseda jeho zastupitelského klubu Jan Čižinský doplnil důvody, proč Praha sobě na kontrole tendru tolik bazíruje. „Kdyby si některý zastupitel Prahy přes svou firmu dělal kšefty s hlavním městem, byl by to nebetyčný skandál. Stejně skandální je, že si na obchodech se státem prostřednictvím Agrofertu mastí kapsu Andrej Babiš. Jinde to možná nevadí, ale v Praze mu to neprojde,“ uvedl Čižinský.

„Dopravnímu podniku jsme coby zástupci stoprocentního majitele tento názor jasně vyjádřili a požadujeme, aby ho společnost ve zpracování veřejné zakázky beze zbytku respektovala,“ dodal Čižinský.

Cestujícím zdarma rozdávaný deník Metro měl pronajaté distribuční plochy v pražském metru posledních třináct let. Náklady vydavatel kompenzuje příjmy z reklamy.

Podle šéfa komunikace dopravního podniku Dana Šabíka městská firma bez ohledu na nynější případ u zakázek vyžaduje předložení čestného prohlášení dodavatelů o neexistenci střetu zájmů.

„V souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek pak údaje o skutečných majitelích vítězného dodavatele dopravní podnik zjišťuje rovněž nahlížením do registru skutečných majitelů,“ upřesnil Šabík.

Město tak dopravní podnik de facto staví před úkol prokázat premiérův střet zájmů a tím pádem neoprávněnost „jeho“ firem účastnit se veřejných zakázek. Praha sobě se přitom v tiskovém prohlášení odvolává na verdikt auditorů ministerstva financí, o němž informoval server iRozhlas.

Nacher: Politizují tendr

Loňský audit prověřoval karlovarskou pobočku úřadu práce, která zaplatila Mafře 10 tisíc korun za inzerci propagující projekt Evropské unie na podporu lidí s hendikepem. „Přímým nákupem inzertních služeb u daného dodavatele došlo k porušení zákona o střetu zájmů,“ konstatovali auditoři.

Pražský opoziční zastupitel za hnutí ANO a zároveň poslanec Patrik Nacher poukázal na skutečnost, že na rozdíl od auditorů hájících zájmy EU žádný český soud dosud neprokázal Babišův střet zájmů, respektive jeho přímý vliv na svěřenské fondy.

„Tato koalice opakovaně prokazuje, že slova o transparentnosti byla pouhou předvolební rétorikou. Do čela největších městských společností byli jmenováni ředitelé bez výběrového řízení. A teď politizují tendr, jehož vítěz by měl normálně uspět s nejlepší nabídkou v mezích zákona,“ upozornil. Společnost Mafra ani premiérův úřad na politickou intervenci v tendru dopravního podniku do uzávěrky nereagovaly.