Situace okolo virového onemocnění covid-19 odsunula zevrubné hodnocení dvouletého působení koalice na magistrátu do pozadí. Patrik Nacher, poslanec a odstupující předseda pražských zastupitelů za hnutí ANO, ovšem před pár dny médiím rozeslal infografiku s názvem „Koalice na houby“. Podobnou „mykologickou alegorii“ přitom použila Česká pirátská strana před dvěma lety ke kritice hnutí ANO premiéra Andreje Babiše.

„Houbové leporelo Patrika Nachera mi vzhledem k tomu, že se roky věnuje marketingu, připadá dětinsky zbytečné,“ komentoval pro Pražský deník politikovo dílo primátor Hřib.

Nacher podle vlastních slov „nechává tvrdou, leč zaslouženou kritiku jiným“ – avšak výtkami a jízlivostí rozhodně nešetří. Píše například o „plíživém ideologickém aktivismu“.

„Vysoká očekávání postupně vystřídaly koaliční hádky. Asi nejviditelnějším počinem pak bylo uzavření části Smetanova nábřeží, což je výsledek ideologické války proti automobilům,“ hodnotí opoziční zastupitel s tím, že je tato „válka magistrátu s řidiči vykoupena zmatky v dopravě“.

„Ze slibované exkluzivní hříbkové omáčky zatím Praha nejvíce připomíná smaženici. Z mochomůrek,“ uvedl další metaforu Nacher. V obrázcích pak vyčítá Hřibovi a spol. – ve více či méně trefných přirovnáních – například netransparentní rozhodování městské rady ohledně Libeňského mostu, „malou domů“ při výběrovém řízení na provozovatele Šlechtovy restaurace pro Prahu sobě, dosazení ředitele dopravního podniku Petra Witovského bez soutěže či stavbu metra D coby symbol „potěmkinovské politiky současného vedení města“.

(Ne)splněné sliby pražské koalice

– vnitřní a vnější sliniční okruhy

– parkování

– koordinace uzavírek

+ Trojská lávka

+ metro D

? tramvajové tratě

+ cyklodoprava

+ revlitalizace náměstí

–/+ podpora bydlení

? Pražská developerská společnost

+ zpětná vazba občanů

+ výsadba stromů

– sídlo záchranné služby

+ regulace hazardu

+ zvýšení finančních prostředků pro učitele

+ Holešovická tržnice

– Průmyslový palác

– komunikace s radnicemi

+ revize nájemních smluv

Pražský deník vybral několik témat z programového prohlášení Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil a hodnotil znaménkem, co se podařilo či nepodařilo realizovat. U vybudování tramvajových tratí zatím nelze určit, zda se projekty stihnou dokončit. Vznik Pražské developerské společnosti v dokumentu není, ale mohl by pomoci v oblasti územního rozvoje či bydlení.

V případě „mimořádně otravné houby dopravky smrduté“ Nacher naráží na velmi ožehavé téma dopravy. „Kde je ona koordinace, která prý chyběla minulému vedení radnice?“ ptá se.

Exprimátorka Adriana Krnáčová (ANO) a její náměstek Petr Dolínek (ČSSD) čelili kritice právě kvůli nekoncepčně plánovaným uzavírkám, dopravním kolapsům či zanedbání údržby mostů.

ODS, která komunální volby v roce 2018 v Praze vyhrála, vládnoucí koalici tepe také především kvůli dopravě. Naposledy z opozičních řad zazníval nesouhlas se zákazem vjezdu ostatních řidičů do vyhrazených pruhů v noci nebo mimo špičku. Návrh zastupitelé nakonec neschválili.

V říjnu žádala ODS lepší koordinaci magistráních projektů a zlepšení komunikace s městskými částmi třeba kvůli rekonstrukci Koněvovy ulice a zácpám, které způsobily na Žižkově opravy v okolí i na objízdných trasách.

Před rokem mluvil zastupitel Ondřej Martan (ODS) o „arogantním dopravním aktivismu“ pražské koalice. Mnoho komunálních politiků dráždí primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě) podporou cyklistů (včetně cyklopruhů na frekventovaných silnicích) nebo preferencí městské hromadné dopravy – i když probíhaly hádky o zdražování jízdného.

Občanští demokraté v zastupitelstvu dokonce v prosinci 2019 veřejně vyzvali primátora Hřiba k rezignaci, protože je „nekompententní“. Letos v červnu se přidali se stejným požadavkem pražští starostové za ODS.

Hřib podle nich neřeší podstatné problémy Prahy, věnuje se zahraniční politice, pracuje zejména na zkvalitnění vlastního mediálního obrazu a platí si „armádu“ PR poradců.

Tu a tam přichází útok z vlastních řad – neshody vyjadřují především členové uskupení Spojené síly pro Prahu. V preambuli koaličního programu se přitom píše, že všechny subjekty „tvoří jeden tým, což je pro úspěch změny klíčové“. Doposud se dařilo vnitřní spory zahladit s tím, že „Pospíšilovi“ zastupitelé nemohou spojit síly s ANO.

„O tom, že koalice v tomto formátu vydrží minimálně do konce tohoto volebního období, prakticky nepochybuji. Nekonstruktivní kritiku našich kroků ze strany opozice vnímám sportovně,“ napsal Pražskému deníku pražský primátor. Podle Hřiba koalice funguje dobře a radní vzájemně spolupracují i po osobní stránce.

„Mrzí mne, že mnoho našich plánů nepochybně znepříjemní zásadní výpadek příjmů do městské kasy z důvodu zrušení superhrubé mzdy,“ reagoval primátor na noční poslanecké hlasování o daňovém balíčku.

Nemůžu uvěřit pokrytectví pražské ODS. Nejprve na zastupitelstvu hlasuje pro výzvu proti zrušení superhrubé mzdy bez řešení dopadů na obce a pak to poslanci ODS ve Sněmovně pár dní poté schválí s KSČM/SPD/ANO. Exprimátor Bohuslav Svoboda tak nevyhověl výzvě, kterou sám podpořil. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) November 20, 2020

Černochová z ODS: Hřib nemůže ignorovat starosty

Minulý týden se vyjádřila o Hřibovi i dalších magistrátních radních velmi nelichotivě Jana Černochová (ODS), poslankyně a dlouholetá starostka Prahy 2.

„Zažila jsem hodně primátorů, jednu primátorku, dvoje velké povodně, návštěvu amerického prezidenta, papeže a různé hrozby a musím říct, že vždy s těmi primátory se nějakým způsobem dalo komunikovat. Nedával vám nikdo takovým způsobem sežrat, že on je primátor a vy jen starosta. Tady chybí sociální inteligence, protože on je volený lidmi stejně jako my. Já jsem na dvojce volby vyhrála. On ty volby ani nevyhrál a je primátor,“ řekla Černochová v podcastovém pořadu Insider na serveru Info.cz.

Příspěvek sdílela její krajská organizace na oficiální facebookové stránce. Podle Černochové jdou Piráti v Praze „neomarxistickým, bolševickým směrem“, protože chtějí moc centralizovat do rukou primátora a rozhodovat o dění v jednotlivých městských částech z Nové radnice. Starostka tvrdí, že vedení magistrátu musí s 57 starosty komunikovat. „Ale nejde, aby jejich požadavky ingorovalo,“ dodala Černochová.

„Se starosty komunikuji, kdykoliv mě osloví o radu a pomoc. Dopisuji si i s paní Černochovou. Mrzí mne proto nepravdy, které říká do médií,“ odpověděl Hřib prostřednictvím Pražského deníku.

„Obecně je však velkým problémem pokrytectví ODS a ANO. ODS nám například na zastupitelstvu minulý čtvrtek hlasovala pro výzvu proti zrušení superhrubé mzdy bez řešení dopadů na obce. A pak to jejich poslanecký klub ve sněmovně schválil s KSČM a SPD a ANO. Přestože u nás mají občané právo na samosprávu zaručeno ústavou, pak hlasování ODS a ANO povede k likvidaci samospráv v České republice po vzoru Polska a Maďarska,“ obává se primátor.

Primátor pochválil Prahu za boj s koronavirem

Hřib mezi „poločasovými“ úspěchy koalice vyzdvihl řešení koronavirové krize – hlavní město na jaře jako první zavedlo povinnost nošení roušek v prostředcích městské hromadné dopravy a vnitřních prostorách, připravilo program na podporu podnikatelů Covid Praha a spustilo oceňovaný web covid.praha.eu s přehledem testovacích míst a jejich kapacit.

„Oceňuji, že Pražané se chovají zodpovědně,“ dodal s tím, že by už se podle vládního systému PES mohlo začít s uvolňováním opatření v oblasti malobochodu či restaurací. „Nesmíme však usnout na vavřínech a neustat ve snaze porazit koronavirus.“

Pochválil také radní za Pirátskou stranu – Adama Zábranského, který ubytoval v první vlně koronavirové nákazy lidi bez domova staršího věku v prázdných pražských hotelech, a Víta Šimrala, jemuž se podařilo zapojit do realizace letošního ročníku veletrhu Schola Pragensis studenty. Akce proběhne on-line.