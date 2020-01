Koaliční mechanismus, který má vést k vyjasnění sporů, inicioval v prosinci šéf klubu Spojených sil Jiří Pospíšil. Podle něj primátor Zdeněk Hřib (Piráti) několikrát nepřípustně zasáhl do práce radních Spojených sil a zároveň příliš nevysvětloval vlastní kroky v oblasti řízení úřadu a IT agendy. Dnešní úvodní jednání bylo podle Pospíšila i ostatních koaličních lídrů věcné a atmosféra v koalici se prý uklidňuje.

„Představil jsem kolegům nový způsob řízení úřadu v podobě projektového řízení. To dává lepší přehled o postupu práce na jednotlivých věcech jak veřejnosti zvenčí, tak úředníkům a radním,“ uvedl po čtyřhodinové schůzce Hřib.

Pohled na dohodovací řízení se různí

Na setkáních během příštích několika týdnů mají politici detailně probrat „domácí úkoly“ v klíčových sférách městského majetku, bytové situace, investic a dopravy. „Jinými slovy půjde o vyjasnění toho, co ještě můžeme stihnout uskutečnit do konce volebního období. Čas do dalších voleb se krátí,“ prohlásil Pospíšil.

Dohodovací řízení prý supluje debatu, která měla podle Pospíšila uvnitř koalice začít už na podzim. Lídr Prahy sobě Jan Čižinský naproti tomu nepovažuje za úplně šťastné probírání práce radních v rámci „krizového“ formátu. „Může to vyvolávat dojem nestability,“ upozornil.

Je třeba zamezit „šumům"

Pospíšil trvá na tom, že nechce rozbíjet koalici, ale provést jakousi její „inventuru“ a zároveň se pokusit o posílení vzájemné důvěry. „Pokud celý tento takzvaný spor přinese kýžené výsledky, pak na tom Pražané neprodělají, ba naopak,“ dodal Pospíšil. Vypovězení koalice by podle něj hrozilo jedině v případě neochoty partnerů naslouchat zástupcům Spojených sil.

Primátor slíbil zaměřit se také na zlepšení komunikace, aby nedocházelo ke zbytečným „šumům“. V pozadí polemiky, která řízení nastartovala, je podle primátora i výrok pirátského poslance Jakuba Michálka o tom, že by se TOP 09 „měla rozpustit“. „Já osobně si to nemyslím. V koalici se mi spolupracuje dobře,“ dodal Zdeněk Hřib. Dohodovací řízení by mělo trvat maximálně měsíc.