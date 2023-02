Rychlá reakce mu zajistila monopol

Dům s pivovarem dlouho patřil rodině Nebeských, v roce 1836 se však vdova po majiteli provdala za hostinského Karla Knoblocha. Ten se okamžitě ujal vedení, přičemž se nesoustředil ani tak na výrobu piva, jako na samotné pohostinství. Kromě výčepu zde zřídil i vinárnu. Když se v roce 1842 začalo mluvit o lahodném pivu z nově založeného Městského pivovaru v Plzni, reagoval Knobloch rychle a uzavřel s ním smlouvu. Jeho salon se tak stal jediným místem, kde se v Praze dala plzeň sehnat.

Někteří podnikavci však začali monopol obcházet a majitele staroměstského hostince Kopmanka dokonce Knobloch dotáhl až k soudu. Spor prohrál a cesta plzně do Prahy byla volná.

Léta stěhování

V 60. letech 19. století převzal podnik Knoblochův nevlastní syn Antonín Nebeský, který čepoval již jen vlastní pivo Salvator. Knobloch se nakrátko přesunul do Řetězové ulice, kde vedl hospodu U Třech divých mužů, a následně do Platnéřské. Tam se ujal již zavedeného podniku U Města Plzně. Naposledy se stěhoval v roce 1869, tentokrát na Betlémské náměstí č.p. 1004. Častým a dlouholetým hostem v jeho podnicích byl spisovatel Jan Neruda, který se o nich několikrát zmínil ve svých fejetonech.

O výzdobu se postarali mistři

Nebyl ale sám. Na Betlémské náměstí se po práci stahovali slovutní umělci František Ženíšek, Josef Václav Myslbek, Vítězslav Hálek, Josef Václav Sládek a další. Malíři dokonce vnitřek hospody pomalovali, bohužel se jejich dílka nedochovala do dnešní doby. Po smrti Karla Knoblocha v roce 1874 se podniku ujal jeho synovec František, který jej přestěhoval na Ferdinandovu, dnes Národní třídu do míst, kde najdeme divadlo Viola. Už o sedm let později se však dostal do finančních problémů a spáchal sebevraždu. Tím skončily dějiny jednoho z proslulých pražských podniků.