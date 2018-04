Klokani pálili ostrými a zdramatizovali boj o titul

Bohemians zesměšnili Plzeň pěti góly a ještě více zamotali boj o titul. Západočeši podtrhli nepovedené jaro krutým debaklem 2:5, ale stále mají slušný náskok na čele tabulky sedm bodů na druhou Slavii. Ta tak může ještě více žehrat nad týden starou domácí porážkou se Zlínem.

„Hazardujeme s titulem, musíme si vše vyříkat,“ hledal jen těžko slova plzeňský trenér Pavel Vrba.

„Blázinec“ zaskočil i domácí trenéry

V Ďolíčku bylo veselo. Po 36 minutách svítilo na tabuli skóre 3:0 a do šaten se šlo za stavu 4:2. „Byl to blázinec. S asistenty jsme se bavili, že ani nevíme, co máme hráčům říkat,“ smál se kouč Klokanů Martin Hašek.

Fanoušci museli nad tímto výsledkem žasnout. Na jedné straně totiž stál jeden z nejméně produktivních útoků (Bohemians) a na druhé nejnepropustnější obrana v lize (Viktoria). „Naše ofenzivní čísla příliš neodpovídají tomu, jakou hru předvádíme. Tlak na branku si vytvoříme, ale nedáváme góly. Tentokrát jsme byli maximálně produktivní,“ dodal Hašek. Hosté musí na kolaps velmi rychle zapomenout. „První poločas byl jedním z nejhorších, jaký jsem kdy zažil,“ kroutil hlavou Vrba.

Plzeň si sama komplikuje život

Bezkonkurenční podzimní lídři z Plzně vybojovali během sedmi jarních zápasů jen šest bodů a zdánlivě rozhodnutý boj o titul se zamotává. Týmy ze špičky tabulky ale nabídkami ke snížení náskoku často pohrdají. Své by o tom mohli povídat na Slavii.

Ještě těžší soupeř čeká Plzeň příště do Štruncových sadů zavítá Sparta. „Nemůžeme věšet hlavy,“ burcoval plzeňský záložník Jan Kovařík. „Je třeba se dívat jen dopředu, protože máme pořád všechno ve svých rukou. Porazíme doma Spartu a uklidníme se,“ dodal odhodlaně. Pět remíz Sparty v řadě znamená deset ztracených bodů. Při troše štěstí mohla do boje o titul promlouvat také ona.