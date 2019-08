Antonín Panenka, kterému fanoušci neřeknou jinak než „Tonda“, je s trochou nadsázky nejslavnější Klokan v Praze. Fotbalová legenda a prezident fotbalového klubu Bohemians Praha 1905 má od neděle nástupce. Panenka se stal v pražské zoologické zahradě kmotrem klokana horského, který dostal jméno Tonda. Návštěvníci si mohou klokana Tondu prohlédnout v horní části zoo.

Fotbalistům „Bohemky“ se přezdívá podle zvířete v klubovém znaku Klokani. Panenka, mistr Evropy z roku 1976 a autor legendární penalty (tzv. „vršovického dloubáku“), v zeleno-bílém dresu s klokanem na prsu válel od svých deseti let až do roku 1981, kdy odešel do Rapidu Vídeň. Panenka se stal symbolem pražského klubu podobně jako klokan.