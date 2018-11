Klinika na Žižkově slaví. Aktivisté stále okupují dům a jednají s jeho majitelem

Ačkoliv Ústavní soud nařídil squatterům na začátku listopadu vyklidit budovu bývalé plicní kliniky na Žižkově v Praze, aktivisté justiční verdikt ignorují. V autonomním centru v Jeseniově ulici se v pátek a v sobotu bude naopak slavit. Uplynou přesně čtyři roky od obsazení nevyužívaného objektu. Squatteři jednání také se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), které Klinika patří.

Čtyři roky Kliniky! Tak zní název facebookové události, kam se aktivisté zvou na narozeninovou oslavu. Součástí dvoudenního programu budou koncerty, komentovaná procházka po (gentrifikovaném) Žižkově, divadlo, promítání čí výstava fotek mapující historii od začátku obsazení až do současnosti.

„Klinika se dožije na přelomu listopadu a prosince čtyř let, a protože to je malý zázrak, za kterým stojí práce, radost a odvaha mnoha lidí, chceme to řádně oslavit,“ vzkazují pořadatelé. Když byla ještě žižkovská klinika v majetku státu, došlo k prvnímu obsazení nevyužívané budovy. V roce 2016 vypršela smlouva o výpůjčce, aktivisté však vytrvale odmítali odejít. Klinika přešla do vlastnictví SŽDC, vyklizení se však nepovedlo ani policistům a kulturně-společenské akce se zde konají dodnes. Nyní třeba obyvatelé shánějí dřevo, aby si v mrazivých dnech a nocích mohli zatopit.

Narozeninová oslava se blíží. Bude příležitost pro nostalgii a dojímání se: čtyři bouřlivý roky Kliniky obnaží mimo jiné Zevlákova výstava fotek. Od úplných začátků až doteď. pic.twitter.com/Ejjjd0bADm — Klinika (@centrum_klinika) November 27, 2018

Podle médií navíc představitelé Autonomního sociálního centra jednali v pondělí se SŽDC o dalším postupu. „Schůzka byla informativní a vedení SŽDC nevyloučilo řešení situace prostřednictvím exekutora. Jako státní organizace ctíme zákony a respektujeme rozhodnutí soudů České republiky,“ uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Spekulace hovoří o tom, že se Klinika vrátí zpátky do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), od něhož SŽDC budovu před dvěma lety získala.

Bývalý starosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS) byl velkým bojovníkem proti aktivistům z Kliniky. Nedávno se na facebookovém profilu pochlubil v této věci úspěchem jeho krátké vlády. Jeho nástupce na žižkovské radnici Jiří Ptáček (TOP 09) v rozhovoru pro Pražský deník tvrdil, že se chce s oběma stranami sporu sejít. „Pokud by tam (aktivisté) chtěli setrvávat i po soudním verdiktu, který jim nakonec nedal za pravdu, popřeli by podle mě svá vlastní slova z minulosti,“ uvedl Ptáček.

Zatím však není jasné, zda SŽDC opravdu povolá do akce exekutora (klidně i s policejní asistencí) a dojde k násilnému vyklizení objektu. Státní instituce plánuje na Žižkově vybudovat nové sídlo, podle vyjádření mluvčí Šubové pro server Lidovky.cz se připravuje vyčíslení nákladů na rekonstrukci. Lidé z Kliniky označili na webové stránce tento projekt za „nevýhodný a nesmyslný“.