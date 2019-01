PRAHA 1 - První z dílčích bojů proti výstavbě hotelového komplexu v Klimentské ulici včera vyhráli občané z Petrské ulice a okolí. Zastupitelstvo dalo záměru prozatím červenou, čímž alespoň nakrátko zabránilo dalšímu odlivu obyvatel a proměně centra metropole v hotelovou čtvrť. Právě hotely a administrativní budovy vytlačují byty Pražanů.

Na dvě stovky občanů podepsaly petici proti chystané přestavbě bývalé polikliniky na luxusní hotel. Zastupitelé si proto na své zasedání přizvali jak místní, tak i zástupce investora, rakouské společnosti WSF-Delta.

Klidný život

Za své sousedy vystoupil herec Petr Kostka. „Majiteli budovy muselo být od počátku jasné, že její územní plán ho zavazuje zřídit v poliklinice zdravotnické zařízení. Hotelů je tu přeci dost a nám jde jen o klidný život v naší čtvrti. Za posledních deset let je na Praze 1 o celou jednu čtvrtinu obyvatel méně,“ uvedl jeden z důvodů, proč obyvatelé bojují proti výstavbě hotelu. Kromě toho se místní obávají také nárůstu dopravy.

O pravém opaku se je snažili přesvědčit zástupci investora: „Ujišťuji všechny nespokojené občany, že neplánujeme stavět nadzemní garáže a že doprava související z hotelem zasáhne pouze Lannovu ulici,“ tvrdil Michal Danda.

Doplnil ho kolega Miloš Parma, který přednesl počty automobilů, vždy podle toho, zda by se jednalo o bytové jednotky, zdravotnickou budovu či hotel. Jejich projekt měl přinést nejmenší množství automobilů, a byl by tak nejvhodnějším řešením situace kolem bývalé polikliniky. Přesvědčit se jim ale nepodařilo ani občany, ani zastupitele. Ti proto zamítli záměr změny územního plánu. Toto rozhodnutí ovšem není závazné, a pokud investor žádost předloží, může být rozhodnutí zastupitelstva jiné. To potvrdil i starosta Prahy 1 Petr Hejma (ODS). „Je pravda, že investor může zpracovat žádost a zastupitelstvo se bude touto žádostí zabývat. Zatím jsme však řekli jasné ne,“ uvedl.