Jak poznat, kde bude - kromě metra samozřejmě - příjemný chládek? U tramvají je to jednoduché: celkem 127 nových vozů typu 15T od firmy Škoda Transportation má klimatizaci, 123 dalších tramvají takto vybaveno není. Jak uvedla městská firma Ropid na oficiální facebookové stránce v názorném obrázku, klimatizované vozy mají na čele žluté rámování. V tramvajích bez žlutého rámování lze pro snížení pocitové teploty otevírat okna.

„Pouze na dvou vozech bez žlutého rámování je klimatizace zkušebně osazena (č. 9243 a 9285), u těchto vozů najdete alespoň příslušné piktogramy,“ píše Ropid s tím, že klimatizované tramvaje se vyskytují nejvíce na linkách 5, 9, 15 a 20, ale narazit na ně mohou cestující už téměř v celé síti.

Podle webu Zdopravy.cz navíc vedení dopravního podniku chce klimatizaci nainstalovat i do zbylých 123 tramvají 15T. Vedení největší magistrátní společnosti na základě posudku odborníků z ČVUT rozhodlo, že instalaci kvůli kompatibilitě provede Škoda Transportation. „Plán zatím počítá se zahájením montáže letos v srpnu; instalace by měla běžet tempem osm tramvají za měsíc. Hotovo by tak mělo být na konci příštího roku,“ uvedl web Zdopravy.cz. Plzeňská firma letos snížila na cenu na 398 milionů korun. Transakci by měli brzy schvalovat pražští radní.

„Tepelnou pohodu máme každý trošku jinou a i v tramvajích s klimatizací může být různá. Teplotu ve voze hlídá především automat, řidič má velmi malou možnost do systému zasáhnout, takže jej prosím nekamenujte. Vždy také záleží, jak často před vaším nástupem tramvaj otevírala dveře (čím častěji, tím je ve voze tepleji, čím méně, tím je příjemněji),“ dodává k problematice cestování v tropických dnech Ropid. Klimatizace by měla být automaticky zapnuta vždy při venkovních teplotách nad 22 °C.

U autobusů eviduje DPP ke konci května 256 vozů s klimatizací, což je podle mluvčí Anety Řehkové zhruba dvacet procent z celkového počtu. Dopravní podnik navíc od konce roku 2017 pořizuje nové autobusy s celovozovou klimatizací. I tady platí prosba směrek k cestujícím, aby v klimatizovaných vozech neotevírali okna. „Co ovšem dělat, pokud jedete vozem s klimatizací a ta zapnutá není? Požádejte na nejbližší zastávce řidiče, jistě vám vyhoví,“ dodává mluvčí Řehková na facebookové stránce dopravního podniku.