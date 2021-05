Navrhované aktivity jsou rozdělené do čtyř základních oblastí: udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptační opatření jako jsou nové „zelené“ a vodní plochy. Plán počítá s masivní náhradou spalovacích motorů za elektrické i s autonomními solárními elektrárnami na tisících střech. Pro klimaplán zvedlo ruku 36 zastupitelů z 65.

Opoziční ODS, která těsně vyhrála poslední komunální volby, ho nepodpořila. Kritizuje jeho údajné vnitřní rozpory, nedořešené financování a z konkrétních návrhů v první řadě zavedení „systému dynamického mýta“. Bursíkův tým doporučuje Praze, aby „nejlépe ještě v první polovině této dekády“ spustila výběr mýta od řidičů automobilů, kteří vjedou do tzv. vnitřního města, a to na základě „ujetých kilometrů“.

Podle dokumentu je v první fázi zavádění mýta „ve hře“ území o rozloze deseti kilometrů čtverečních, kam zajíždí a vyjíždí přes půl milionu vozidel denně. Zvažovaný mýtný systém by vyžadoval instalaci několika tisíc kamer a v delší časové perspektivě by se měl rozšířit až k hranici městského okruhu.

„Dle zkušeností z mýtných zón v jiných evropských městech by v závislosti na velikosti poplatku mohlo dojít k poklesu intenzity dopravy v placeném úseku o 20 až 30 procent,“ konstatuje Klimatický plán na straně 64.

Neveřejná analýza

Na podporu mýta jsou tam zmiňovány argumenty z Plánu udržitelné mobility a studie proveditelnosti zavedení mýtného systému, kterou pro Prahu loni zpracovala společnost Ernst a Young. Tato analýza je neveřejná a ODS vytkla magistrátní koalici Pirátů, hnutí Praha sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN), že se opoziční zastupitelé ani veřejnost doteď nemohli seznámit s detaily – zejména pak s předpokládanými tarify pro individuální uživatele mýtného systému.

Šéfka zastupitelů ODS Alexandra Udženija prohlásila, že je v šoku z údajných návrhů cen, které unikly do médií. Podle nich by měli „přespolní“ automobilisté platit za průjezd centrem jednorázově 120 korun a rezidenti za překročení hranice mýtné zóny 60 korun.

„My trváme na tom, že dokud nejsou dokončeny oba okruhy, o mýtném se nelze bavit. Není přitom možné trestat řidiče za průjezd ucpanou Prahou. Koalice ceník skryla pod rouškou líbivého zeleného aktivismu, aby proti sobě nepopudila veřejnost,“ poznamenala Udženija. Podle ní „není ani jasné, zda město poskytne nějaké slevy z poplatků zásobování a rozvážkovým službám, carsharingu nebo taxi službám“.

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) tvrdí, že ale není možné na mýto čekat do doby, kdy budou dokončené dálniční okruhy a radiály. „Kdo chce dostavět (vnitřní) okruh, musí připravovat mýto. Je to součást podmínek posudku EIA,“ uvedl Scheinherr, který upozornil, že úvahy o mýtu v Praze existují od primátorství Pavla Béma (ODS).

ODS má zhruba 150 připomínek

Občanští demokraté nicméně označují klimaplán Prahy za „pouhou směs projektů s nerealisticky stanovenými cíli“, které jsou prý navíc v některých případech ve vzájemném rozporu. Jako příklad zmínil zastupitel magistrátu a místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek postoj k výstavbě na tzv. brownfieldech.

„Návrh klimaplánu se zcela jistě zabývá podle nás podstatnými věcmi. Zároveň je tam ale řada z nich nedořešená. K materiálu máme zhruba 150 připomínek a komentářů. Dokument takové důležitosti by měl mít širokou společenskou podporu a podporu celého politického spektra. Aby to nebylo jen plácnutí do vody,“ prohlásil Stárek.

Jeho strana požaduje vytvoření pracovní skupiny, která by se pokusila o přepracování Klimatického plánu se zaměřením hlavně na otázku financování a provázanosti s jednotlivými strategickými materiály města.