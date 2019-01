Praha – V září se v ulicích centra Prahy může znásobit počet drogově závislých. Do úzkých se totiž dostala organizace Drop-In, která jim pomáhá v léčbě. Metadonové centrum musí do konce srpna vyklidit prostory v ulici Ve Smečkách, odkud dostalo výpověď. Radnice Prahy 1 včera zopakovala, že neuvažuje o opětovném prodloužení nájemní smlouvy.

Drogy. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Nemocnice na Bulovce může poskytnout magistrátem slibované náhradní útočiště až ke sklonku roku. Přibližně stovka klientů se nemůže uchýlit ani do ordinace Drop-In ve Španělské ulici. Z obavy, že se tak stane, vypověděla ji smluvní nájem rovněž Praha 2. Byť s dovětkem, že pokud nedojde k přesunu závislých do Španělské ulice, může být výpověď ordinace Prahou 2 stažena.

Čtěte také: Praha pronajme pavilon na Bulovce, Drop in se nepřestěhuje včas

Jedinou možností, jak nevrhnout závislé, kteří podstupují dobrovolnou léčbu, zpět na ulici a vystavit je tak nebezpečí návratu k tvrdým drogám a veřejnost vystavit případné zvýšené míře kriminality, je podle šéflékaře Drop-In Jiřího Presla mobilní pracoviště.

Nyní je prý pomyslný míček na straně magistrátu, který by měl toto dočasné východisko z nouze urychleně zajistit. Jinak se skutečně naplní obavy radnic Prahy 1 i 2 z nárůstu počtu bezprizorných narkomanů, pohybujících se nekontrolovatelně nejen v blízkosti škol a školek. Paradoxně kvůli zmíněné výpovědi, respektive hrozbě výpovědí z nájmu.

Slovy šéfpsychologa Drop-In Ivan Doudy by totiž bylo bláhové se domnívat, že by se závislí stáhli z centra města a rozptýlili se rovnoměrně po celé Praze, jak by si v ideálním případě představovali politici, odmítající nadále nést plnou odpovědnost.

Starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) včera zdůraznila, že nehodlá házet Drop-In klacky pod nohy. Jeho ordinaci ve Španělské ulici prý dlouhodobě podporuje.

„Praha 2 by však rozhodně nezvládla zdvojnásobení pohybu pacientů a to i aktivních narkomanů," vysvětlila v narážce na původní myšlenku – přesunout léčené závislé z ulice Ve Smečkách do Španělské.

Za jeden z hlavních důvodů výpovědi metadonovému centru Drop-In z ulice Ve Smečkách Praha 1 již dříve označila bezprostřední blízkost mateřské školky.

„Také ve Španělské by se pacienti Drop-In dostali do blízkosti školy i mateřské školky," dodává pochopitelný argument ve věci podmíněné výpovědi nájmu ordinaci Drop-In, sídlící právě ve Španělské ulici, starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Šéflékař Drop-In Jiří Presl po včerejší schůzce s Černochovou musel konstatovat, že nemá kam přesunout část pacientů z centra Ve Smečkách.

„Předpokládali jsme, že se k prvnímu září budeme moci přestěhovat do areálu Nemocnice Na Bulovce, prostory tam ale stále nejsou připraveny. Ze strany Prahy 1 již došlo k prodloužení nájmu v centru Ve Smečkách. Starosta Prahy 1 v tuto chvíli na další prodloužení nájmu přistoupit nechce," připomněl Presl, přičemž jeho slova potvrdila také mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.

„Za výpovědí k poslednímu srpnu letošního roku si radnice stojí," vzkázala Blažková. Přesto ze včerejší schůzky Presl Černochová vyšlo najevo, že nejjednodušším a nejlevnějším řešením pro všechny zúčastněné by bylo právě prodloužení nájmu metadonovému centru Ve Smečkách. „Tak, aby v prosinci mohlo plynule přejít do nemocnice Na Bulovce," míní Černochová ve shodě s Preslem. Ten si ale v tomto ohledu přílišné naděje nedělá. Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09) se opakovaně nechal slyšet, že jím řízená městská část nehodlá nést donekonečna odpovědnost za celopražské řešení drogové problematiky a vyzval ostatní městské části, aby se zhostily svého dílu účasti.

Jeho apel už před časem vyslyšel pražský radní pro zdravotnictví Ivan Kabický (ODS) a slíbil vypracovat ve spolupráci s velkými městskými částmi celoměstskou koncepci. Šéfpsycholog Drop-In Ivan Douda ale opakovaně zdůraznil, že narkomani se vždy budou držet v centru metropole, ať se to politikům líbí nebo ne.

„Je s podivem, že jejich pozornost je upřena na centra pomoci závislým. To jsou lidé částečně resocializovaní, kteří se snaží se sebou něco udělat a z valné většiny nejsou společnosti nebezpeční. Mnohem větší nebezpečí číhá v hernách a casinech, kde se mimo jiné shromažďují narkomani, kteří si drogu obstarávají kriminální činností," podotkl před časem Douda.

„Jisté je, že naši klienti rozhodně nemohou zůstat na ulici a tím pádem bez pomoci," doplnil Presl. Dalším řešením, na kterém se shodl s Černochovou, by bylo vyslání mobilní ordinace v podobě sanitky přímo do terénu.

„Působila by v centrálních městských částech a poskytovala služby, jež by částečně pokryly pracovní náplň centra metadonové substituce Ve Smečkách. Vždy by bylo předem stanoveno, kde a jaký den bude sanitka stát. Ve chvíli, kdy budou prostory v Nemocnici Na Bulovce připraveny, pilotní projekt mobilní sanitky by byl ukončen a centrum by se přestěhovalo do tamních prostor. Je nutné, aby toto řešení bylo koordinováno a rychle zrealizováno představiteli magistrátu za spolupráce centrálních městských částí," stojí ve společném komuniké, vydaném po včerejší schůzce šéflékaře Drop-In se starostkou Prahy 2.

„O obou variantách, tedy o prozatímním setrvání metadonového centra v ulici Ve Smečkách i o náhradní mobilní ordinaci se v tuto chvíli jedná," reagoval včera radní Kabický.