Minulý týden začal historicky druhý ročník kampaně Měsíc v kleci. Cílem akce je přesvědčit poslance k ukončení klecového chovu slepic.

Tři stovky dobrovolníků se přihlásily do projektu, ve kterém se někteří z nich budou po dobu jednoho měsíce střídat v kleci před Sněmovnou. Ve dvanáctihodinových „směnách“ bez možnosti většího pohybu budou „namačkaní“ v kleci společně s 19 sochami slepic v nadživotní velikosti.

Klec je oproti té reálné zvětšená, aby velikost odpovídala přepočtu velikosti slepice na člověka. Cílem je, aby poslanci zvedli ruku pro zákaz klecového chovů slepic, o kterém by se mělo hlasovat v nejbližších týdnech.

„Neexistuje žádný důvod, proč bychom měli slepice i nadále držet narvané v drátěných klecích, když existují zavedené vhodnější alternativy,“ popisuje cíle projektu předseda spolku OBRAZ – Obránci zvířat Marek Voršilka.

„V kleci se slepice neproběhnou, neprotáhnou si křídla, nemůžou hrabat ani se čistit popelením a od mříží mají odrané peří až na kůži. Tento krutý byznys musí skončit. V Rakousku a Německu už si to politici uvědomili a klecové chovy zakázali. Věřím, že ani naši poslanci nakonec nebudou vůči utrpení zvířat lhostejní,“ říká Voršilka. Pro zákaz je podle posledního průzkumu agentury PPM Factum 78 procent Čechů.

Účast přislíbili Klus i Cristovao

Účast už přislíbili i lidé z řad celebrit, například herečky z dokumentu V síti Tereza Těžká a Sabina Dlouhá. V dalších dnech se do klece nechají zavřít herečka Jenovéfa Boková nebo zpěváci Ben Cristovao a Tomáš Klus.

„Jak můžeme snášet slepice v klecích? Chceme-li, aby nesly, nemůžeme hledět jen na to, co to nese nám. Takové chování v chovech je nelidské a člověk takto smýšlející sám patří do klece. Proto se tam taky nechám zavřít. Kurnik šopa. Do všech stran to klovu, konec klecovému chovu!“ uvádí Tomáš Klus důvody, proč se nechá zavřít do klece.

O případném zákazu rozhodnou poslanci ve třetím čtení novely zákona na ochranu zvířat proti týrání.