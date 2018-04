Keplerovu ulici na Hradčanech uzavřou opravy odvodnění. Od příštího týdne

Od pondělí 16. dubna bude zcela uzavřena Keplerova ulice na Hradčanech. Důvodem jsou pokračující opravy odvodnění, které budou trvat až do 22. června. Do této doby nebude možný ani dosavadní průjezd do centra Prahy.

Přechod pro chodce v ulici Keplerova.Foto: Deník/ Milan Jaroš

„Akce navazuje na rozsáhlou opravu odvodnění ulice Keplerovy mezi křižovatkami s ulicemi Parléřovou a Jelení. Jedná se o výměnu stávající dlážděné vozovky za živičný kryt, a to včetně lokálního předláždění navazujících zpevněných ploch," informuje Technická správa komunikací na svých stránkách. ČTĚTE TAKÉ: Pražskou dopravu čeká řada omezení. Až do konce letošního roku

