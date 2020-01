Pražský dopravní podnik (DPP) od úterý poskytuje informace o odjezdu autobusů ze zastávek v reálném čase. Informace jsou k dispozici na webu kdymitojede.cz a postupně se objeví ve vyhledávačích spojení městské hromadné dopravy a dalších službách. Největší magistrátní firma připravuje zveřejnění informací i u tramvají, u kterých spuštění předpokládá do konce roku. DPP dosud nemohl informace zveřejňovat. Po dlouhých jednáních i díky vypsané soutěži na nový řídící systém povrchové dopravy se podařilo data odblokovat a zpřístupnit.

Pražský dopravní podnik (DPP) zveřejnil data o odjezdu autobusů ze zastávek v reálném čase. Data se objeví na webu a poté ve vyhledávačích spojení. V plánu jsou i tramvaje. | Foto: Pražská integrovaná doprava, facebook

Webové stránky www.kdymitojede.cz spravuje společnost Ropid, která už měla údaje o poloze od jiných dopravců zapojených do systému Pražské integrované dopravy. V případě DPP byl problém ve smlouvách s dodavatelskou firmou Xanthus, která řídící systémy včetně všech dat vlastní a za poskytnutí informací dříve požadovala vysoké částky. Podnik nedávno vypsal dvě veřejné zakázky na nový software pro řízení autobusů a tramvají, který by měl problém závislosti na dodavateli, nazývaný vendor lock-in, definitivně odstranit. Výsledek tendru by měl být znám v horizontu několika měsíců.