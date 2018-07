Kdo s kým ve starém Egyptě? Vztahy stavitelů pyramid odhalí kybernetika

Celý letošní školní rok se Pražský deník ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy ptal studentů, co je nejvíce trápí, co je zajímá a co by mohlo být na jejich škole či v Praze lepší. V létě budeme naopak přinášet reakce magistrátu na problémy tížící studenty. Dnes se zaměříme na oblast investic do pražského školství.