Koalice primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) řeší kritéria pro výběr nejvyššího pražského úředníka. Otevřené výběrové řízení na místo ředitele magistrátu by mohl Hřib vyhlásit v nejbližších týdnech.

Podle radního pro městský majetek Jana Chabra (Spojené síly/TOP 09) však nejsou podmínky požadované po adeptech v prvním návrhu dostatečně přísné. „Mezi požadavky je tam minimálně tříletá praxe ve veřejné správě. Je to ale nastavené tak, že by se mohli přihlásit například i bývalí radní města nebo městských částí. My jsme proto vznesli nový návrh s náročnějšími požadavky. Magistrátní aparát by měl podle mě vést člověk se garantovanou odborností a zkušeností,“ sdělil Chabr, podle kterého byl primátorův přístup k věci „trochu laxní“.

Zdeněk Hřib už loni krátce po svém jmenování uvedl, že jeho cílem je otevřené výběrové řízení. „Aktuálně hledáme nastavení a strukturu podmínek, které nebudou diskriminační, ale zároveň nám umožní výběr kvalitního uchazeče,“ zopakoval svou představu primátor. Podle Chabra a jeho spolustraníků by měli mít kandidáti za sebou minimálně pět let v řídící administrativní funkci anebo praxe ve výkonu státní správy, kterou má magistrát také na starosti.

Koalice změny. Ale k horšímu

„Komise, která bude ředitele vybírat, by měla být nadstranická, to znamená i s účastí opozice,“ dodal radní. Jeho koaliční kolegové z Pirátské strany a hnutí Praha sobě jsou však podle kuloárních informací k přizvání opozice zdrženliví. „Tato koalice a Piráti zvlášť by měli dostát svým předvolebním slibům a měli by být transparentní. Je to záležitost, která přesahuje jedno volební období, proto by v komisi logicky měli být zástupci všech magistrátních stran, ne jen koaličních. Pokud by to proběhlo bez opozice, bral bych to jen jako další důkaz toho, že tato koalice je sice koalicí změny, ale k horšímu,“ uvedl opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Poslanec Nacher zdůraznil, že by výběr šéfa magistrátu měl být apolitický. „Této zásady se držela exprimátorka (Adriana) Krnáčová (ANO), která před volbami už nevybírala nástupce odvolané ředitelky,“ dodal Nacher. Magistrát vede od poloviny loňského roku Zdena Javornická z pozice zástupkyně odvolané Martiny Děvěrové, která má vazby na ČSSD. V lednu letošního roku se stala novou státní tajemnicí na ministerstvu průmyslu a obchodu. Předchozí vedení metropole Děvěrovou odstavilo kvůli sporným dotacím na sport, které vyšetřovaly i policejní orgány. Právničku kritizovali i tehdy opoziční Piráti.

Ředitel magistrátu odpovídá za řádnou práci dvou a půl tisícovek městských úředníků v oblasti státní správy i samosprávy. „Kompetence jsou v této funkci značné. Rozhoduje o odměnách i počtech úředníků, může předkládat velkou část tisků, o kterých hlasuje rada či zastupitelstvo,” doplnil majetkový radní Chabr.