Rada hlavního města Prahy na pondělní schůzi uložila Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha) důležitý úkol. Městští plánovači mají během půl roku vypracoval dva dokumenty týkající se nové bytové výstavby. Měl by vzniknout aktuální přehled pozemků ve výhradním vlastnictví Prahy, které jsou vhodné pro novou bytovou výstavbu. IPR Praha má vytvořit také přehled vybraných brownfieldů, na nichž se dá stavět.

„Současná koalice se ve svém programovém prohlášení k podpoře dostupnosti bydlení zavázala. Konkrétně uvádíme, že systematicky vytipujeme a připravíme, především v územně-plánovací rovině, vhodné pozemky pro novou bytovou výstavbu. Podklady musí být dostatečně praktické a realistické, aby s nimi mohlo vedení města průběžně pracovat,“ uvedl v tiskové zprávě primátorův náměstek Petr Hlaváček (TOP 09).

„Obecným cílem je vytvořit podmínky pro rychlé navýšení nabídky nových bytů, kterou lze s ohledem na současné potřeby poptávky považovat za nedostatečnou, a tím snížit tlak na růst cen bydlení - a to jak cen bytů, tak nájmů,“ dodal architekt, který je na magistrátu zodpovědný za územní rozvoj.

Pozemky pro sociální bydlení

V minulém volebním období přitom už IPR Praha podobný úkol splnil. Tehdy urbanisté vytipovali pozemky pro účely veřejné bytové výstavby se sociálním aspektem. Stejně jako tehdy i nyní je důležité vlastnictví i možnost využití volné plochy na základě platného územního plánu.

Radní pro oblast bytového fondu Adam Zábranský (Pirátská strana) si od toho slibuje, že vhodných pozemků přibude - i díky tomu, že se IPR Praha zaměří na prostory, které jsou majetkem Prahy, ale byly svěřeny městským částem, nebo se s nimi v územním plánu zatím nepočítá.

Nutné je legislativní zrychlení výstavby

„Poté, co pozemky vytipujeme, začneme s nimi pracovat a budeme je chtít dotáhnout třeba do fáze územního rozhodnutí tak, aby město mělo kontrolu nad tím, co tam vznikne. Následně budeme řešit, jestli tam budeme chtít vlastní výstavbu, nebo budeme spolupracovat například s bytovými družstvy nebo soukromými investory,“ vysvětlil Zábranský pro iDNES.cz.

Nová pražská koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) chce podle Zábranského také revidovat přes deset let staré projekty bytových domů na Černém Mostě a v Dolních Počernicích, kde se čeká už jen na stavební firmy. Praha by nové byty mohla použít i pro „potřebné profese“ (policisty, hasiče či zdravotní sestřičky).

Radní pro podporu bydlení a legislativu Hana Kordová Marvanová (STAN) dodává, že zároveň s analýzou z dílny IPR Praha je nutné výrazné zrychlení povolování bytové výstavby především legislativními opatřeními. „To vše může zvýšit dostupnost bydlení v Praze,“ doufá bývalá poslankyně. Pražskou radu za tento nápad výjimečně nekritizují opoziční ODS a ANO.