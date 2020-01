Kde leží Mašínová? Praha kvůli exhumaci nechá udělat archeologickou sondu

Pražský magistrát nechá udělat archeologickou sondu hromadného hrobu na Ďáblickém hřbitově, aby se určilo přesné místo uložení ostatků Zdeny Mašínové starší a mohly se pak exhumovat. Odborníci budou hrob zkoumat do hloubky maximálně 40 centimetrů. Mašínová starší byla v listopadu 1953 zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. V roce 1956 ve vězení zemřela. Ministerstvo obrany loni in memoriam uznalo a ocenilo její protikomunistickou odbojovou činnost.

Zdena Mašínová starší (na archivním snímku z roku 1945).

Na exhumaci ostatků se hlavní město domluvilo loni v březnu s dcerou Mašínové Zdenou. „Na začátku jsme měli jen ústní svědectví předané dcerou paní Mašínové, podle kterého byly ostatky její maminky v roce 1956 uloženy do nejsvrchnější úrovně jednoho z hromadných dětských hrobů,“ sdělila agentuře ČTK pražská radní Milena Johnová (Praha sobě). Expertní skupina v uplynulých měsících zkoumala archivní dokumenty, z kterých chtěla zpřesnit místo uložení ostatků. Výsledek zkoumání upevnil původní představy o umístění ostatků, ale stoprocentní jistotu průzkum nepřinesl. „Proto jsme se v expertní skupině domluvili na dalším zpřesnění zprávy a následně provedení archeologické sondy maximálně do hloubky 40 centimetrů. Prozkoumáme nyní velmi mělce vrchní část šachty číslo 52, která by mohla mít místem uložení ostatků paní Mašínové,“ sdělila Johnová. K vyzvednutí ostatků dojde. Radní se s Mašínovou domluvili Přečíst článek › Zpracovávat se bude také podrobný archeologický projekt, který upřesní parametry sondy. Práce na projektu zaberou zhruba měsíc. Samotná sonda pak asi dva dny. O přesném provedení a harmonogramu rozhodně expertní skupina na začátku března. Na hřbitově v Ďáblicích jsou ostatky asi 14 000 lidí. Mezi nimi političtí vězni, děti narozené ve věznicích a pochováni tu jsou i neznámí sebevrazi. Ďáblický hřbitov byla založen již před první světovou válkou. Ještě dříve, než sem byla umístěna hromadná pohřebiště, vznikla na něm mimo jiné čestná pohřebiště obětí první světové války, která se nacházejí v opačné části hřbitova. Před několika lety se tu uskutečnila první exhumace, a to ostatků pátera Josefa Toufara, které byly vyzvednuty a následně pohřbeny v Číhošti. Jména mrtvým. Historici doufají, že exhumace Mašínové pomůže dalším Přečíst článek ›

Autor: ČTK