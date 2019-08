Během pátečního dopoledne 16. srpna projelo v Praze nejvíce cyklistů Vršovickou ulicí u nádraží Praha-Vršovice. Od půlnoci do 12 hodin se jich tu mihlo přesně 5274, jak dokládají data z městských sčítačů. Za celý loňský rok, včetně zimního období, jich tudy podle statistik projelo průměrně 290 denně, přičemž nejvytíženějším dnem bylo úterý.

Za loňský rok ale zaznamenal nejvíce cyklistů sčítač v Modřanech - průměrně 1072 denně, přičemž největší frekvence je zde o víkendech.

Modřany potvrdila i čísla od firmy Rekola

Vlastní analýzu si nechala zpracovat i společnost Rekola, která v Praze půjčuje bicykly již pět let. Podle ní patří k nejfrekventovanějším místům Stromovka a cyklostezka do Modřan. Růžová kola lidé nejvíce používají při cestě do práce nebo školy.

„Nejoblíbenější trasy vedou také přes Karlín, náměstí Republiky, Holešovice, Anděl a Palmovku,“ říká za Rekola Magda Zicháčková.

„Záleží to na denní době. O víkendu jezdí nejvíce lidé do Stromovky a přes týden jezdí trasy podél řeky v úsecích Karlín-Rudolfinum a z Výtoně na Přístaviště,“ dodává Zicháčková.

Městské sčítače nechal do ulic metropole před deseti lety instalovat magistrát. Za sčítání firmě Operátor ICT letos zaplatí zhruba 4,2 milionu korun, podle radního pro dopravu Adama Scheinherra tím město výrazně ušetří.

Údaje ze sčítačů využijí k plánování

Sčítačů je v Praze necelá dvacítka, většinou jsou zabudované v silnici či stezce. Na základě získaných dat město pak posuzuje, kde je třeba kterou cyklostezku rozšířit nebo vybudovat novou, popřípadě kudy by měly vést.

Pro analýzu chce využít rovněž data z aplikace Na kole Prahou, která funguje také jako cyklonavigace. Zjistilo se totiž, že cyklisté často jezdí zcela jinudy, než jim úředníci naplánovali.

Zákazníci Rekol jezdí v Praze v průměru trasy dlouhé 2,8 kilometru. V celé republice pak skoro polovina jejich uživatelů využívá bikesharing v kombinaci s městskou hromadnou dopravou. Čtvrtina ze všech zákazníků využívá bikesharing v noci.

Cykloinfrastruktura vzniká v kopcovité Praze zatím pomalu, letos ale do ní město investuje přes 100 milionů, což je nejvíce v historii.