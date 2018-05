Kazma podpořil handicapované cyklisty. Padne sázka o veřejné ponížení?

Krátce před polednem odstartoval z pražské Ladronky peloton jezdců na ručních kolech. Cestu Českem zakončí v pátek na Mezinárodním filmovém festivalu ve Zlíně. Akce Tour4Change, kterou pořádá nezisková organizace Černí koně, má dětem přiblížit život s postižením a naučit je prevenci úrazů a nehod. Do sedla handbiku usedl také známý internetový bavič Kazma Kazmitch, vlastním jménem Kamil Bartošek.

Nejlepší evropští handbikeři se sjeli do Loun, konal se tam tradiční evropský pohár ručních kol. Jela se časovka i městské kriterium.Foto: Deník / Dlouhý Hynek

Kazma projekt podpořil také kvůli tomu, že nedávno založil nadační fond ONEMANSHOW Foundation, který odkazuje na jeho oblíbený pořad. "Je pro mě výzvou poznat na vlastní kůži život s handicapem," uvedl.

Na prosluněnou Ladronku, kde bylo hodně dětí, dorazil Kazma tradičně v černých brýlích. "Já na tom v životě nejel," prohlásil, když uviděl rukama poháněné kolo. "Kluci (ze spolku Černí koně) si myslej, že to nedám," usmál se známý mystifikátor a prozradil, že ve hře má být údajně i sázka "o veřejné ponížení."

O Kazmovi se přitom hodně mluvilo na sociálních sítích v souvislosti s fiktivní dopravní nehodou, při níž nachytal moderátora Leoše Mareše. Cílem bylo donutit ho řídit jiné auto než trabant a zbavit ho tak - právě podle dříve uzavřené sázky - luxusního ferrari.

Ale teď jde o opravdu seriózní akci. "Tour4Change se zaměřuje především na děti základních škol. Apelujeme na preventivní chování dětí, aby předešly zbytečným úrazům či nehodám, které je mohou navždy zdravotně poznamenat," uvedl v prohlášení pro média Tomáš Pouch, předseda organizace Černí koně.

Chceme zbořit zeď

"Chceme zbořit zdi stojící mezi handicapovanými a většinovou společností, které se mohou objevovat a vytvářet v podobě nejrůznějších obav, strachů, předsudků, zloby nebo dokonce mýtů," dodal předseda Pouch, sám "amputář".

Ke Kazmovi se připojil například cyklista Josef Dressler, který je dvojnásobný mistr světa v biketrialu, pětinásobný vicemistr světa, mistr Evropy, vítěz světového poháru a dvacetinásobný mistr České republiky. "Kolo je nejlepší hračka," prohlásil směrem k nadšeným dětem při ukázce svého umění a apeloval na bezpečnost při jízdě na kole.

Pouch je rád, že oba slavní muži přijali jeho výzvu. "Sice oba budou mít elektrohandbike, ale věřte, a z vlastních zkušeností to mohu potvrdit, že pro netrénovaného člověka to bude i za pomoci elektropohonu vyčerpávající jízda."

Kolem 11. hodiny se Kazma a Dressler seřadili s dalšími (i handicapovanými) kolegy. A potleskem je vyslal na trať Radek Lacko, pražský radní pro zdravotnictví z hnutí ANO. Magistrát totiž tuto akci podpořil.

Cíl je ve Zlíně

"Ty vole, hoši, to není vůbec jednoduchý řídit," stěžoval si s úsměvem Kazma a žertem reagoval na pokyn, aby cyklisté nepřepálili start. Peloton čeká více než stokilometrová trasa do Pardubic. "Hlavně nepřijďte dřív než my autem," vtipkoval ještě na rozloučenou organizátor Pouch.

Peloton přes Pardubice pojede dál do Brna, Ostravy a skončí ve Zlíně - symbolicky na mezinárodní den dětí, tedy v pátek 1. června. Akce Černých koní patří tradičně do doprovodného programu filmového festivalu. Kde se jezdci aktuálně pohybují, lze sledovat na mapě na internetu.

Tour4Change je mezinárodní projekt, u jehož vzniku stála česká nezisková organizace Černí koně. Kromě Tour4Change pořádá sdružení třeba i závody takzvaných handbiků, speciálních kol pro handicapované poháněných rukama. Organizace tyto handbike kola pro postižené děti i vyrábí. Od roku 2009 Černí koně také provozují bezplatnou půjčovnu, která nabízí kola uzpůsobená řadě postižení.