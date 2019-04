V Praze evidují hygienici od začátku roku už 135 případů onemocnění spalničkami, což je to víc než za celý loňský rok. Podle pražských hygieniků by si měli svou imunitu ověřit testem hlavně lidé, kteří byli v dětství očkováni pouze jednou dávkou vakcíny. Stačí k tomu podstoupit jeden odběr krve.

Spalničky. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

„Týká se to ročníků narození zhruba od roku 1967 do první poloviny 70. let,“ řekl Pražskému deníku mluvčí pražské hygieny Zbyněk Boublík. Dále hygienici doporučují test na protilátky osobám, jejichž blízcí mají sníženou imunitu. „Například prochází onkologickou léčbou. Osoby s imunodeficitem jsou vůči všem infekčním nemocem včetně spalniček náchylnější. Okolí onkologického pacienta by proto mělo být chráněno, samotný pacient se obvykle nemůže očkovat,“ vysvětlil Boublík.