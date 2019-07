Stát dofinancoval krajům náklady na sociální služby. Praha na ně jen letos musela doplatit necelé dvě miliardy.

Ředitel známého domova pro seniory Sue Ryder v Michli Matěj Lejsal čelí obvyklé nejistotě: Budu mít na zaplacení svých 150 zaměstnanců? Možná ještě víc důvodů k nervozitě má letos kvůli opožděným dotacím od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). „Je to každoroční nešťastný cyklus. V létě sestavíme rozpočet, na podzim podáme žádosti, koncem roku vláda rozhodne o zvýšení platů, se kterým jsme v žádostech nepočítali. A my do jara čekáme s nejistotou, zda vůbec dotace dostaneme, kolik to bude a kdy peníze přijdou. A obvykle je to méně, než kolik je třeba na zajištění služeb našim klientům. Žádáme o dofinancování, někdy to vyjde, někdy ne,“ popsal praxi Matěj Lejsal, jehož nezisková organizace je na státních dotacích závislá zhruba z jedné čtvrtiny.