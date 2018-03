Kauza Klamovka. Co zde nakonec vyroste: školka, nebo věžáky?

Vyrostou v těsném sousedství parku Klamovka bytové domy? Případně jak vysoké?

BYTOVÝ SOUBOR KLAMOVKA. Podoba projektu z roku 2013.Foto: EIA

Pražský magistrát i radnice Prahy 5 řeší spor, který je dědictvím éry někdejšího starosty městské části Milana Jančíka (tehdy ODS). Za jeho vlády, končící rokem 2010, se změnil územní plán na dotčených parcelách tak, že namísto sportovišť či mateřské školy tu mohou stát novostavby s více než stovkou bytů.

Na opačném konci občanská sdružení

Na jedné straně sporu teď stojí současný majitel pozemku, firma Metrostav Development, která před pěti lety předložila záměr výstavby devíti budov až o sedmi nadzemních podlažích.

Na opačném konci jsou občanská sdružení a spolky, poukazující na naddimenzovanou zástavbu a nedostatek občanské vybavenosti v lokalitě. Mezi nimi balancují magistrát a vedení Prahy 5. Poté, co se kauza dostala do patové situace, navrhl magistrát zapojit do jednání profesionálního mediátora. První setkání se uskuteční během března.

První varianta

„V zásadě existují dvě varianty: odkup pozemku magistrátem, nebo snížení plánované zástavby,“ říká Ilja Mráček ze Spolku za záchranu Klamovky.

První varianta by znamenala, že namísto bytových domů vznikne třeba školka. Takové řešení ale není podle současného starosty Prahy 5 Pavla Richtera (TOP 09) moc reálné: „Cena pozemku se podle vyjádření Metrostavu může pohybovat kolem 400 milionů korun. To je víc než polovina ročního rozpočtu celé naší městské části.“

Výstavba školky

Developer kupoval parcely už s tím, že na nich může postavit bytové domy. A tak je pro něj opětovná změna územního plánu do původní podoby, umožňující jen výstavbu veřejného vybavení a sportovišť, nepřijatelná. Žádost o tuto změnu podalo minulé zastupitelstvo Prahy 5 v roce 2014 a stále leží na magistrátu.

„Pokud by prošla, budeme nárokovat náhradu škody. Nicméně kompromisu ohledně velikosti zástavby jsme přístupní,“ tvrdí Ondřej Buršík, generální ředitel Metrostav Development. Výstavbě školky se údajně nebrání, avšak jen na základě stávajícího územního rozhodnutí pro výstavbu 150 bytů.

Magistrátní odbor

I nad územním rozhodnutím ale visí otazníky. Odvolání proti němu podali občané, spolky i městská část Praha 5.

„O odvolání má rozhodnout magistrátní odbor stavebního řádu. Jde o rozhodování státní správy, a tak lze pouze odhadnout, že by se tak mohlo stát v řádu měsíců,“ říká náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice).

Metrostav hraje o čas

Druhá věc, kterou je zmíněný návrh na změnu územního plánu do původní podoby, představuje v současné době proces na několik let. Metrostav proto hraje o čas a doufá, že dřív dosáhne na právoplatné územní rozhodnutí a získá stavební povolení. Toho si je vědom i Spolek za záchranu Klamovky.

„Jednoznačně preferujeme odkup pozemku magistrátem a výstavbu mateřské školy, která je v této lokalitě velmi potřebná. Ale máme zájem se dohodnout. Nechceme, aby Metrostav postavil projekt v maximální možné míře,“ konstatuje Mráček.