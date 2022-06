ODS i hnutí ANO upozornili na to, že několik kontraktů v těchto oblastech uzavřeli s městem podnikatelé Pavel Dovhomilja a Maroš Jančovič, kteří jsou trestně stíhaní právě v aféře „tunelování Dopravního podniku“, v níž figuruje i exnáměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Podle občanských demokratů řada IT tendrů menšího rozsahu, které spadají do gesce primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), vzbuzuje pochybnosti – mimo jiné kvůli podezření na jejich záměrné rozdělování či „upřednostňování“ určitých subjektů. U projektů v Holešovicích a na Palmovce prý zase jsou pochyby o způsobu uzavření smluv.