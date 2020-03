Nyní se však Karlínská kasárna stala předmětem „handlování“ a rozepří hlavního města se státem v čele s premiérem Andrejem Babišem.

Když Velek a spol. museli v roce 2015 opustit prostor bývalého Nákladového nádraží na Žižkově, naskytla se záhy shodou okolností možnost přeměnit podobně další památkově chráněnou budovu v sousedním Karlíně.

Tříletá nájemní smlouva

Po neúspěšném (a podivném) pokusu o privatizaci ministerstvo obrany převedlo nemovitost z druhé poloviny 19. století na ministerstvo spravedlnosti, které zde plánovalo vybudovat justiční palác. Tehdejší šéf resortu Robert Pelikán (za ANO) se však s lidmi z Pražského centra domluvil a po zpracování projektu využití kasáren uzavřeli v roce 2017 tříletou nájemní smlouvu.

Během té doby vznikl za oprýskanými zdmi v Karlíně unikátní prostor (nejen) pro mladou generaci. Nedaleko centra metropole nabízí veřejnosti letní kino, dětské hřiště s obřím pískovištěm, kavárnu, sportoviště, bar. Podařilo se zpřístupnit bývalý armádní bazén a vytvořit v jeho předsálí denní kavárnu. Naposledy Kasárna Karlín otevřela saunu přímo na nádvoří, čímž láká návštěvníky i během zimních měsíců.

Výběrové řízení na pronájem probíhá

Jenže další provoz, jak si ho mnozí Pražané i turisté oblíbili, je ohrožen. Loni v květnu totiž celý areál převzal od ministerstva spravedlnosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který vypsal výběrové řízení na pronájem areálu. Podle mluvčího úřadu Radka Ležatky mohou nabídky do tendru zájemci podávat do letošního 12. března a přihlásit se do něj může i nynější provozovatel.

Nezisková organizace Kasárna Karlín však účast v tomto tendru považuje spíše za nepravděpodobnou. „Od začátku si myslíme, že výběrové řízení není dobře formulováno, protože ohrožuje funkční model Kasáren Karlín, sloužících veřejnosti,“ uvedl Ondřej Sliš, který zastupuje tuto neziskovou organizaci. Podle něj jde konkrétně o délku a účel nájmu a pak také o nemožnost nájem prodloužit s ohledem na předpokládaný prodej kasáren v horizontu dvou let.

V komentářích na sociálních sítích se objevila slova podpory Kasáren Karlín, někteří lidé na státní úředníky nadávali a ozval se i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Uděláme vše pro to, aby mohla Kasárna Karlín nadále sloužit Pražanům. Trváme na zachování dosavadní autentické kultury. Vnitřní prostory bychom pak rádi proměnili na dostupné bydlení třeba pro studenty. Takže dále jednáme se státem o tom, jak areál získat do vlastnictví Prahy,“ uvedl na Twitteru.

ÚZSVM zareagoval, že Karlínská kasárna nabídl už před rokem výměnou za pole v Letňanech, kde chce Babiš vybudovat vládní čtvrť. „Nabídka platí stále. Bohužel jsme věcnou odpověď dosud neobdrželi. Současně jsme neobdrželi vámi slíbené memorandum mezi státem a Prahou. K jednání je stát stále připraven,“ napsal úřad Hřibovi.

V kasárnách sídlil Švejkův útvar

Osud areálu, kde například v roce 1906 sídlil také pěší pluk č. 91 polního zbrojmistra rytíře Huberta von Czibulky (tedy mateřský útvar literární postavy Josefa Švejka), tak zůstává nejasný. I když se stát zřejmě znovu pokusí o prodej bývalých karlínských kasáren včetně historické budovy, která je dosud nevyužívaná a velké místnosti prázdné, byť Velek a spol. chtěli oživit i tento prostor.

„Přímo ze zákona jsme povinni usilovat o co nejvyšší výnos ze státního majetku. Do doby, než bude nový nájemce vybrán, jsme vstřícně nabídli, že tam současní uživatelé mohou zdarma zůstat,“ řekl pro a2larm.cz Radek Ležatka, mluvčí ÚZSVM. Podle Ležatky je cílem najít definitivního vlastníka, který by Kasárna Karlín rekonstruoval. Proto je zatím úřad nabízí státním institucím a pak přistoupí k tendru či dražbě na prodej.

Pražské centrum tvrdí, že vyjednávání s ÚZSVM „bylo vždy maximálně korektní“. Radikálnější příznivce proto upozorňuje: „Naší největší nadějí teď proto není petice, nebo se někam dokonce přivazovat. Rozhodnutí úřadu se rozhodně podřídíme zároveň nás ale vaše podpora naplňuje nadějí, že výběrové řízení bude ještě přehodnoceno.“