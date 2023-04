/FOTOGALERIE/ Hodinu po poledni začal u Malostranské mostecké věže průvod s vejci natvrdo přes Karlův most, slavnost, která se konala jako připomínka vaječné legendy spojené se stavbou nejznámějšího mostu v Česku.

Vajíčkobraní v Velvarech 2023 | Video: Jitka Krňanská

Vejconoši z Velvar přinesli opět, stejně jako ve 14. století, velvarská vejce natvrdo. Tato tradice vychází z legendy staré 662 let, podle níž Velvarští stejně jako jiná města a obce v okolí Prahy měli na stavbu Karlova mostu formou speciální vybírané daně dodat vajíčka, která se přidávala do malty. Velvarští to ovšem tehdy pochopili po svém a přivezli do Prahy vejce vařená natvrdo, aby se nerozbila. Tím se stali terčem všeobecného posměchu, nejen pražských měšťanů, ale i celé země.

Běžecká sezóna byla zahájena. Srdcem historické Prahy proběhl půlmaraton

Na Křižovnickém náměstí byla vejce slavnostně předána Pražanům a jejich představitelům. Součástí 6. ročníku průvodu byl také povoz s vejci tažený koňmi a středověká hudba.