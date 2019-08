Lodě na Vltavě čekají nesnáze. Od 10. září do 30. října bude totiž pro veškerou vodní dopravu úplně uzavřen druhý oblouk Karlova mostu od levého břehu. Jde přitom o jeden z nejvytíženějších úseků na řece, kde se aktuálně mísí turistické lodě s nákladními.

Je třeba počítat se zdržením

Doprava bude v dané dny svedena pod vedlejší oblouk. „Je to trochu komplikace, kapitáni budou muset dbát zvýšené pozornosti. Je to i otázka jejich vzájemné komunikace. Všechny lodě by měly proplout, budou ale muset přizpůsobit režim plavby a možná počítat s nějakým zdržením,“ říká šéf rejdařství EVD-Sped Lukáš Hradský. Obecně mají podle něj přednost plavidla plující po proudu.

Zvýšenou opatrnost doporučuje vůdcům plavidel i plavební správa, která v místě změní značení. „Práce jsou naplánovány tak, aby lodní provoz nemusel být zcela zastaven, vždy bude část vodní cesty zachována,“ doplnila mluvčí pražské Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Akce, která odstartovala v polovině června, podle ní probíhá přesně podle harmonogramu. Fakticky hotové jsou ledolamy číslo 7, 6 a 5, v těchto dnech se dělníci pustí do čísla 4 a 3. Práce postupují od staroměstského k malostranskému břehu.

Hlubší dno

Karlův most je jediný, který v Praze chrání dřevěné ledolamy. Naposledy se měnily po povodních v roce 2002. Nové vyjdou zhruba na 30 milionů korun; na místě mají být v prosinci.

Dubové trámy byly do centra Prahy dovezeny z Moravského Krumlova a Strážnice. „Stav ledolamů se v posledních letech rychle zhoršoval,“ zdůvodnil nedávno výměnu šéf TSK Praha Jozef Sinčák.

Na řece v okolí Karlova mostu je přitom o těchto prázdninách živo i z jiného důvodu. Ředitelství vodních cest zde od poloviny července do poloviny srpna za asistence archeologů prohlubovalo dno. Ani to se neobešlo bez částečného omezení lodní provozu.