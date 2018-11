Karlovo náměstí projde postupnou proměnou za 230 milionů korun

Po mnoha letech nezdařilých pokusů zná Praha novou podobu Karlova náměstí. Vítězný návrh, který vzešel z tzv. soutěžního dialogu, schválili pražští radní. Citlivá obnova parku v centru města bude doplněna o promenádu, kavárnu, hřiště a trhy. Revitalizace má z parku vytvořit místo, kde lidé chtějí trávit čas. Cena celkové revitalizace parku se odhaduje na zhruba 230 milionů korun.

Autorem vítězného návrhu je německé krajinářské studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten ve spolupráci s českou architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip.

„Troufám si tvrdit, že celý proces byl pro nás všechny hodně obohacující a poučný. Umět se shodnout, diskutovat a předat ucelenou zpětnou vazbu týmům, které po celou dobu přinášely inovativní způsoby přemýšlení, bylo mnohdy náročné. Všechny týmy odvedly profesionální práci, kterou jsme v průběhu společně konzultovali, a nakonec představily velmi kvalitní návrhy, takže jsme opravdu měli z čeho vybírat. Rozhodnutí o vítězi bylo opravdu velmi náročné,“ zhodnotila výběr vítězného návrhu pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Začne se už příští rok

Vítězný tým navrhuje proměnu Karlova náměstí rozdělit na tři časové úseky. Náměstí se tak bude proměňovat postupně, od drobných úprav, které se dají realizovat rychle, až po zásadní změny, které patří mezi dlouhodobé cíle. Aby se zachránily odumírající stromy, budou se některé úpravy zeleně realizovat již příští rok.

Po zpracování projektové dokumentace by měla během roku 2025 proběhnout celková revitalizace parku. V dlouhodobé vizi do roku 2048 (výročí 700 let od založení Karlova náměstí), ale autoři například počítají s postupným zklidněním dopravy až do takové míry, která by celou východní stranu uvolnila pouze pro chodce a umožnila vznik promenády.

Proměna parku spočívá mimo jiné také v novém rozvržení cestní sítě. Ta umožní pohodlný průchod nejvíce využívanými cestami, zejména směrem od metra k nemocnici, a zároveň neomezí využití rozlehlých trávníků pro odpočinek. V jižní části náměstí by se měla objevit nová kavárna a také dětské hřiště. Ve střední části se nabízí prostor pro komunitní správu květinových záhonů.

Vzpomínka na kapli Božího Těla

Reprezentativnější vzhled místu dodá nová dlažba z pražské mozaiky, zahrnující v sobě QR kódy s odkazy na historii náměstí, nový kvalitní mobiliář a obnova chybějících nebo odumírajících stromů. Celkovou rekonstrukcí by pak měla projít část parku u Novoměstské radnice, kde by se kromě společenských událostí mohly nově konat i trhy.

„Těší mě, že vítězný návrh ctí historické hodnoty parku od založení Karlem IV. po návrh Františka Thomayera a zároveň přináší nadčasové řešení jeho problémů. Je důležité si uvědomit, že výběrem návrhu to jen začíná. Cesta ke kompletní revitalizaci Karlova náměstí bude vyžadovat stejné nasazení a spolupráci všech zúčastněných stran zahrnujících město, památkáře a místní obyvatele, jaká probíhala při tvorbě návrhu,“ připomněla radní Jana Plamínková.

Zajímavým prvkem v návrhu je také vzpomínka na kapli Božího Těla, která stála ve středu náměstí na místě dnešní Ječné ulice. Autoři místo připomínají světelnou instalací, která naznačuje cesty, po kterých do kaple přicházeli poutníci.

„Karlovo náměstí má díky tomuto návrhu šanci znovu ožít a sloužit jako jeden z nejkrásnějších parků v centru města,“ dodal k výběru vítěze Ondřej Boháč, ředitel IPR.