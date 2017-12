Karlovo náměstí je o další krok blíž ke své proměně

/RASTR/Takzvané řízení se soutěžním dialogem vyhlásil Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) v polovině srpna letošního roku. Nyní Rada hlavního města Prahy schválila výběr architektonicko-krajinářských týmů, které budou v dalších měsících pracovat na proměně parku na Karlově náměstí.

Do řízení se celkem přihlásilo 14 týmů z Česka i ze zahraničí. Na základě jejich návrhů, jak přistupovat k revitalizaci parku a jejich dosavadní práce, mezinárodní komise vybrala pět týmů, které budou společně se zainteresovanými stranami (např. MČ Praha 2, Odbor památkové péče MHMP, Národní památkový ústav) tvořit zadání a návrhy na novou podobu parku.

První workshop se uskuteční v únoru

„Kvalita přihlášených týmů byla opravdu velmi vysoká, proto pro nás byl výběr pouze pěti týmů velice náročný. Jsem přesvědčena, že spolupráce špičkových expertů povede k dílu, na které bude moci být Praha hrdá,“ hodnotí Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy, která je zároveň předsedkyní hodnotící komise.

„Vybrané týmy se nyní budou účastnit celkem tří workshopů, kde se bude tvořit zadání a návrhy. Na workshopech budou přítomni soutěžící týmy, zástupci města, památkáři i mezinárodní komise a zástupci stakeholderů. Právě dialog týmů se všemi zainteresovanými by měl zamezit neshodám, které v předchozích pokusech na revitalizaci parku zamezily realizaci,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

První workshop se uskuteční v únoru, kde se bude společně definovat zadání pro práci týmů na návrzích. Na dalším workshopu budou mít týmy možnost diskutovat své návrhy se všemi zainteresovanými stranami a po odevzdání návrhů komise na třetím workshopu vybere tři finální týmy, které budou své návrhy následně dopracovávat. Výběr vítězného návrhu se odhaduje na září 2018.

Revitalizace parku spadá do II. etapy celkové proměny. I. etapa se týkala úprav obvodové části náměstí. Již v roce 2015 se zrekonstruovala tramvajová trať, chodníky a část nástupních ostrůvků.

Vybrané týmy



Agence Ter – Francouzské krajinářské studio ve spolupráci s Break Point, HBH projekt, Phytorestore a Concepto

Revitalizace náměstí Pershing v historickém centru Los Angeles

Park v nové pařížské čtvrti Saint Ouen

Renovace historického centra německého Duisburgu

Renovace historického areálu Řádu maltézských rytířů



GustavfsonPorter + Bowman LLP – Britské krajinářské studio

Památník Diany, princezny z Walesu v Hyde parku

Veřejný park Westergasfabriek v Amsterdamu

Swiss Cottage park v Londýně

Parque Central ve Valencii, Španělsku



Atelier M1 architekti s.r.o. ve spolupráci se Sant en Co V.O.F. a Atelierem PROMIKA s.r.o. – česká architektonická studia ve spolupráci s holandským krajinářským studiem

Zahrady Břevnovského kláštera

Areál Jezuitské koleje v Kutné Hoře

Renovace historického parku Frederik Hendrikplatsoen v Amsterdamu

Revitalizace a rozšíření historického Amsterdamského parku Oosterpark



New visit s.r.o. – česká firma z Hradce Králové, která se specializuje na krajinářskou architekturu, zahrady a parky

Revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích

Rehabilitace centrálního lázeňského parku v Poděbradech

Rehabilitace Střeleckého ostrova

Lesopark Letňany



Rehwald krajinářští architekti ve spolupráci s BY Architects + PD FILIP – německé krajinářské studio tvoří trio s dvěma českými architektonickými studiiRekonstrukce Německé akademie přírodních věd Leopoldina

Piána na ulicích v Praze, New Yorku, Velké Británii, Kyjevu a Moskvě

Vítězný návrh na podobu Berlínského náměstí Ulap

Úprava městského parku Kala v Berlíně