Mezitím na dně Vltavy operuje unikátní podvodní buldozer o hmotnosti 43 tun a urovnává jej pro základy dvou říčních pilířů. Ze břehu jej řídí strojník pákovým ovladačem, signál zachytává anténa na vrcholu komínu. „Mám tu páčky plyn, pojezd dopředu-dozadu, zabrzdit, doleva-doprava, pojezd přes spojku a řazení dvou rychlostí, také mám radlici nahoru-dolů a otevřít nebo zavřít klapku. To je vše,“ ukazuje strojník buldozeru Petr Majerník.

Stroj o výkonu přes 230 koní dokáže do lžíce nabrat čtyři kubíky materiálu, za jeden den tak vyhrabe až 400 kubíků sutin. Potopit se umí do hloubky až sedm metrů a v případě havárie jej může řídit potápěč pomocí ovládacího panelu. Práci tu má nejméně na dva týdny, strojník mu však musí dát náležitou péči, jelikož jeho údržba je náročná.

„Občas vytáhneme nějaký kus železa nebo části vraku auta. Stroj je těžký, takže když na něco najede, tak to spíš zničí než to stihne vytáhnout nahoru. Našli jsme mraky pneumatik a různého odpadu, je to prostě bolest, lidé naházejí do řeky všechno možné,“ přibližuje Majerník.

Hloubka vltavského dna se zde pohybuje od půl metru do dvou metrů, buldozer ho musí srovnat na rovinu 1,8 metru. Podle propočtů je zapotřebí vytěžit téměř 2500 krychlových metrů materiálu, který se následně odveze na lodích k recyklaci. Tento materiál by se jinak vešel na 200 nákladních aut.

Stavba začala v lednu

Stavba mostu začala letos v lednu. Dílo architektů Petra Teje a Marka Blanka o délce skoro 300 metrů má být hotové do konce roku. „Stavba lávky jede podle plánu. Během tří let se nám podařilo zadat projekt, získat veškerá povolení a vysoutěžit zhotovitele. To je v českém administrativním, právním i konkurenčním prostředí obrovský úspěch,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Zástupci firmy Skanska ujistili, že navzdory potížím ohledně dodávek materiálu, vzniklými ruskou invazí na Ukrajinu, by se termín dokončení neměl protáhnout. „Prodlužují se dodací lhůty, tak nějak jsme s tím počítali, zatím by to nemělo mít vliv na termín. Problém je s přepínací výztuží a s bílým cementem, ten se v Česku vůbec nevyrábí,“ říká projektový manažer Skanska Michal Kunc.

„Ceny šly raketově nahoru, od dřeva a překližky přes armovací a přepínací výztuže, cement a samozřejmě naftu. Na naftu jedou veškeré stroje, bagry, jeřáby, míchačky. Zatím to pokrýváme z rizika. Jestli to půjde dál, bude se muset cena stavby navýšit,“ popsal Kunc s tím, že na lodní dopravě vzniká prodražení až o 30 procent.

Stavba lávky pro pěší a cyklisty si vyžádá téměř 200 milionů korun. Lávka bude také spojnicí pro cyklisty, propojí páteřní cyklostezky vedoucí podél Vltavy na obou březích. Spojení mezi Holešovicemi a Karlínem dosud zajišťuje přívoz HolKa. Lidé se mohou pěšky z Karlína do Holešovic dostat také přes frekventovaný Hlávkův most, nebo oklikou přes Rohanský ostrov a Libeňský most. Na Štvanici se pak dostanou pouze z Hlávkova mostu či přívozem.