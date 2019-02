Linky číslo 3 a noční 92 budou v úseku Bílá labuť – Palmovka odkloněny přes zastávky Těšnov, Vltavská, Pražská tržnice a Maniny. "Šestka" bude ze zastávky Palmovka prodloužena přes zastávky Balabenka a Nádraží Libeň do obratiště Starý Hloubětín.

Linka číslo 8 bude ve směru z centra zkrácena do zastávky Bílá labuť. "Čtyřiadvacítka" bude ve směru od Březiněveské zkrácena do zastávky Palmovka (výstupní zastávka v Zenklově ulici, směr do centra, nástupní zastávka v ulici Na Žertvách, směr do centra).

V trase Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka bude v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X3 a v nočním provozu náhradní autobusová doprava X92. Jako náhradní dopravu ve vyloučeném úseku doporučuje dopravní podnik v denním provozu využít linku metra B.

Po všechny tři dny výluky mezi 7. a zhruba 18. hodinou budou na vybraných zastávkách k dispozici cestujícím informátoři v reflexních vestách. Ti mohou na místě poradit nejen v češtině, ale i v angličtině. Všech 14 informátorů bude také vybaveno informačními letáky pro cestující.