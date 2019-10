Na uctění památky „Zlatého hlasu z Prahy“, jak se Gottovi přezdívalo, se shoduje magistrátní koalice i opozice. Nápady vznikají také na úřadech městské části Praha 5, kde zpěvák žil a v 80 letech okolo úterní půlnoci rovněž zemřel, i Prahy 1. Tamní politici navrhují, že by Gottovo jméno mohl nést třeba velký sál Lucerny. Nebo by byl Gottůw most ten od Národního divadla na Slovanský ostrov, kde stojí Palác Žofín?

O přejmenovávací „mánii“ žertovali také autoři recesistického webu az247.cz, kteří citovali fiktivní zdroj blízký vládě. „Název Karlův Gottův most sice zní divně, nicméně kdyby se most jmenoval například 'Most Karla Gotta', úplně bychom tím vynechali Karla IV. Oficiální název mostu by tedy zřejmě byl 'Karlův/Gottův most'. Název by značil, že jde o most Karla IV. i Karla Gotta,“ prozradil naší redakci zdroj blízky vládě.

Jako vtip působí také dílo Ištvána Jesetera, koordinátor kanceláře předsedy hnutí s názvem ANO, vytrollíme europarlament. Recesistů se před květnovými volbami do Evropského parlamentu obávalo i vládní hnutí ANO předsedy Andreje Babiše, protože voliči si mohli tyto dva subjekty při hlasování splést.

„My, občané České republiky, žádáme přejmenování městi Zlín na počest Karla Gotta a Waldemara Matušky na město s názvem 'GottWaldov'. Tuto změnu bychom rádi provedli vzhledem k mimořádným zásluhám a oblíbenosti Mistra Karla Gotta a jeho souputníka Waldemara Matušky, který je nejen největší hvězdou naší populární hudby, ale byl navíc velikým člověkem, který nikdy nikoho nechtěl zarmoutit a naopak přinášel našemu národu radost a potěšení po celá desetiletí,“ píše Jeseter v textu petice.

Gott a Matuška jako Sparta a Slavia

Sám Gott o této variantě také párkrát ve Zlíně mluvil: „Když jsme s Waldemarem Matuškou zpívali ve vašem baťovském městě, které se tehdy jmenovalo Gottwaldov, tak jsme si vždycky říkali, že je to naše město. Gott a Waldov.“

Matuška (vlastním jménem Vladimír) byl o sedm let starší a s Gottem byli kamarádi, ačkoliv mezi nimi panovala profesní rivalita - v šedesátých letech se podle Gottových slov psalo v novinách, že byli jako Sparta a Slavia. Oba bojovali s leukémií, Matuškovi se před deseti lety na Floridě stal zápal plic osudným.

Petice „eurotrollů“ zjevně naráží na snahu Lukáše Hodíka, který spustil internetovou petici žádající přejmenování pražského Letiště Václava Havla na Letiště Karla Gotta. Na serveru e-petice.cz však posbíral zatím jen 177 podpisů. Úspěšnější je iniciativa Vladimíra Keřky na webu petice.com, kde petice za přejmenování letiště získala přes tisíc podpisů.

„Je to národní umělec uctívaný celým národem, známý i v zahraničí, šířil naši kulturu po celém světě. Byl apolitický, pracovitý a upřimný člověk s nadáním,“ píše autor další petice. Tomáš Grygar, právní expert Trikolóry, na svůj facebookový profil napsal, že je čas na přejmenování: „Karel Gott International airport Prague.“ Dodal nicméně, že to není oficiální návrh strany, kterou založil poslanec Václav Klaus mladší.

Každopádně internetové petice nemají žádnou váhu. Dokument s podpisy občanů musí být zaslán petičnímu výboru Poslanecké sněmovny. Pokud má petice alespoň 10 tisíc signatářů, musí žádost výbor automaticky podstoupit příslušnému orgánu. Jinak postupuje podle vlastního uvážení, zástupce petentů případně vyslechne a pak rozhodne.

V případě magistrátu hlavního města je proces obdobný: o vyřízení petice rozhoduje rada a v případě, že má dokument více než tisíc podpisů, musí žádost či stížnost občanů projednat zastupitelé.