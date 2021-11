Pražští hygienici mají zatím čísla výskytu covid-19 ve školách za týden do 31. 10. Z nich plyne, že koronavirus se řešil v 174 školách a pozitivních bylo 371 žáků a 43 učitelů. Do karantény mezi 25. a 31. říjnem zamířilo 4264 žáků a studentů a 69 pedagogů. Údaje za minulý týden plánují hygienici oznámit ve čtvrtek.

S karanténou svých žáků má bohaté zkušenosti Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov v Praze 9. „Z více než padesáti tříd jsme od začátku školního roku měli karanténou postiženo osm tříd. Do nařízené karantény však odcházejí pouze žáci, kteří nejsou očkováni nebo nejsou po covidu. V případě naší školy to u většiny tříd bylo tak, že třetina žáků musela jít do karantény a zbývající dvě třetiny chodily dál do škol,“ popsal Pražskému deníku Janeček. K on-line výuce kvůli žákům zatím v tomto školním roce jeho škola nepřistoupila. „Bylo to z důvodu, že většina žáků z každé třídy do školy chodila dál.“

Se šesti třídami v karanténě má zkušenosti Zdeňka Hamhalterová, ředitelka Gymnázia Arabská v Praze 4. „V jedné z těchto tříd byla karanténa dvakrát po sobě. Vzhledem k tomu, že z 600 studentů je 375 očkovaných, byly v karanténě části tříd,“ sdělila ředitelka. Karanténa byla nařízená kvůli učiteli. „Poprosila jsem ho, aby využil hybridní výuku. Koupili jsme několik vizualizérů, využíváme mikrofony, studenti se připojují z domova. Sama učím seminář diferenciálního výpočtu. Z 24 studentů byli čtyři v karanténě, připojili se z domova do řešení úloh, do diskuze se tak zapojili studenti jak ve škole, tak i mimo ni,“ popsala ředitelka Hamhalterová.

Podle ní je tento typ výuky náročnější nejen pro studenty, ale i pro vyučující. „Dopředu musí být připravena prezentace, obrazovky v Google učebně… Ale hlavní je, aby student měl pocit, že 90 minut výuky nebylo promarněno,“ říká ředitelka a dodává: „To, co však nelze hybridní výukou nahradit, je rychlá reakce na situaci, na zajímavé dotazy studentů, kdy je nutné improvizovat nebo přikreslit několik obrázků.“

Respirátory i během vyučování

Aktuálně dvěma studentům vyšly tento týden pozitivní výsledky při antigenním testování v Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše. „Tyto dva studenty ze stejné třídy jsme poslali na ověřovací výsledek PCR testu, ale zatím výsledky neznáme. Preventivně jsme studentům dané třídy doporučili nosit respirátory i během vyučování, ale karanténní opatření zatím vyhlášena nebyla, neboť čekáme na výsledek PCR testu,“ prozradila Pražskému deníku Renata Dvořáčková, zástupkyně ředitelky Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše.

Tři pozitivní žáky zatím měli ve Středním odborném učilišti gastronomie v Praze 10. „V naší škole má většina tříd výuku střídavě na praxi a pak teorii ve škole. Do karantény šli vždy jednotlivci. Zatím jsme tedy nemuseli přistoupit k on-line výuce. Učitelé se však na tuto variantu výuky připravují již od přípravného týdne v srpnu,“ popsala Pražskému deníku Kateřina Mrvová, ředitelka učiliště.

Karanténa části tříd se dotkla i Gymnázia Nad Alejí v Praze 4. „V karanténě však nebyly celé třídy, ale pouze 60 studentů z celkem šesti tříd podle pokynů hygienické stanice. On-line výuka zatím nebyla, studentům v karanténě jsme zaslali materiály,“ řekl Jiří Benda, ředitel Gymnázia Nad Alejí. Pondělní testování ve škole neodhalilo žádného pozitivní studenta.

Karanténa se zatím vyhýbá i třídě Štěpánky Prokopiusové z Gymnázia Arabská. „Naše třída I. D se zatím drží, ale ve vedlejší I. E již část studentů byla v karanténě. A je to nastavené tak, že kdyby byla polovina třídy v karanténě, pak do ní půjdou všichni,“ popsala patnáctiletá studentka.

Testování studentů na této škole bylo i v minulých týdnech. Neočkovaných, ale i těch očkovaných. „Dává mi to smysl. To, že má někdo očkování, ještě nezaručuje, že bude negativní,“ říká Štěpánka Prokopiusová.

Podle ní je on-line výuka náročná na samostudium. Velkou část deváté třídy strávila minulý rok doma na distanční výuce. „Bojím se každého testování, abychom neskončili v karanténě. Ale pondělní testování naštěstí dopadlo dobře.“

V Gymnáziu Arabská, kam chodí Štěpánka Prokopiusová, byli tento týden zachyceni dva pozitivní studenti. „Protože však bylo testování hned po příchodu do školy, nikdo nejde do karantény,“ řekla Pražskému deníku ředitelka Zdeňka Hamhalterová.