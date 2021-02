V souvislosti s naší pozitivitou na covid-19 tak před námi vyvstala neodkladná a všudypřítomná výzva jak dceru zabavit (a zkrotit) a zároveň dbát o vlastní zotavení i udržení základního psychického zdraví.

Situace byla a je podstatně komplikovanější kvůli přítomnosti druhé, čerstvě narozené dcery. Starší holčička miminko nejen hladí, ale také mu mačká hlavičku, pokládá k ní a na ni nejrůznější předměty, chce ji sama nosit do schodů…

Do toho občas upadá do stavů nezvladatelné žárlivosti a strachu o ztrátu vlastní pozice. To jsou běžné problémy, které ovšem v našem případě umocňuje nemožnost „odložit“ velmi sociální dítko do školky.

Ve dnech, kdy nemoc u mě i ženy kulminovala, nezbývalo na zabavování starší dcery příliš energie. Ona sama naštěstí naši slabost vycítila a byla hodnější. Možná taková byla částečně i v důsledku mírných příznaků nákazy koronavirem. Od začátku povinné izolace jsme si uvědomovali, že se musíme pokusit dát našim dnům určitý řád a režim, přestože ani jeden z nás není příliš „režimový“.

Hodně nám v tomto ohledu pomohlo loňské přestěhování za Prahu. Když mi odezněly horečky, vyrazil jsem s dcerou na náš malý dvorek a zahrádku. Hodinku jsme „zabili“ třeba taháním saní ode zdi ke zdi, sběrem rampouchů, házením balonku na střechu, skákáním z kamenné zídky.

Doma nás zabavuje uklízení jednotlivých místností včetně opožděného odstrojování vánočního stromečku, skládání puzzle či první pokus o zapojení dcery do hry „člověče, nezlob se“. Přiznávám se ale bez mučení, že při krocení aplikujeme i „tvrdé drogy" v podobě televizní zábavy a dalších audio-video nosičů.