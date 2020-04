Karanténa? Lidé se baví na sociálních sítích

Co dělat, když musíte s dítětem do práce, protože školka je zavřená? A jak to bude vypadat letos v létě po opalování? Lidé (nejen) v Praze se v době karantény baví na sociálních sítích. Reagují i na zvažovanou vládní podporu prodloužení nouzového stavu až do 11. května. Pražský deník přináší galerii obrázků a videí, které se za poslední dobu na internetu objevily.

Upravené video z kasovního trháku Titanic, kterým se v posledních dnech baví lidé na sociálních sítích. | Video: Facebook

John Rambo se zamýšlí nad schopnostmi České pošty. A lidé vzpomínají, co na začátku politici slibovali. Rodiče to v dnešní době nemají vůbec lehké. MÁTE TAKÉ NĚJAKÝ VTIPNÝ OBRÁZEK NEBO VIDEO?

#PrazskyDenikProtiTrudomyslnosti

