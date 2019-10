Víc než polovina školáků v hlavním městě nemá svůj pravidelný příjem v podobě kapesného. Rodiče jim peníze dávají jen příležitostně. „Sedmnáct procent dětí nedostává kapesné vůbec. Vše, co potřebují, jim rodiče kupují sami,“ shrnul výsledky průzkumu mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Odborníci se však shodují, že kapesné děti potřebují. A to i v případě, kdy je peněžní situace rodiny dobrá a děti si nemusí na vysněné věci samy šetřit. K finančním potížím v dospělosti totiž vede spíše nedostatek znalostí a zkušeností s hospodařením než malý příjem.

Banka se ptala na věci související s penězi školáků ve věku 8 až 15 let. Zjistila například, že nejvyšší průměrné kapesné nedostávají děti v metropoli, kde mají rodiče zároveň nejvyšší průměrné příjmy, ale na Vysočině. Malí Pražané hospodaří v průměru s 360 korunami měsíčně.

Hotovost vítězí

Průzkum také ukázal na další paradox. Rodiče v Praze, v níž je placení kartou výrazně běžnější než na venkově, používají dětská konta nejméně z celé republiky. Vlastní účet má sotva třetina dětí a kapesné na něj putuje osmi procentům z nich.

Z odpovědí vyplynulo, že by rodiče uvítali, kdyby jim s finanční osvětou pomohla škola. Takové učivo by zajímalo i víc než dvě třetiny školáků. Finanční gramotnost je ovšem součástí vzdělávacích programů už roky. Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové je nejčastěji zařazena do hodin matematiky na obou stupních.

Divadelní hra i třídní rozpočet

Oslovení ředitelé pražských škol potvrdili její slova. O hospodaření s penězi se děti učí kromě matematiky i v občanské a rodinné výchově. Některé školy se pouštějí i do dalších projektů.

„Všichni žáci druhého stupně se každoročně účastní soutěže ve finanční gramotnosti. Dále máme ve škole několik kusů hry ‚Finanční svoboda‘, kterou pod vedením vyučujících matematiky hrají žáci devátých ročníků,“ popsal ředitel radotínské školy Zdeněk Střihavka.

Škola v Praze Vinoři má zase na výuku finanční gramotnosti v devátém ročníku vyčleněnou zvláštní hodinu týdně. Ve ScioŠkole dali dětem nejnázornější příklad. „Děti dostaly k dispozici dané množství peněz a pak s nimi reálně hospodařily,“ zmínila mluvčí Scia Veronika Nováková.