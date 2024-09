A prostor na hřišti pod místním kostelem jejich fanoušci zaplnili do posledního místa. Než ale došlo na všechny pecky úvalské kapely, naladily scházející se milovníky muziky dvě předkapely. Tou první byla domažlická ska punková skupina Stick, která spolehlivě roztančila první řady a představila svoji aktuální desku pojmenovanou Stejnej jako my.

Následující pop rocková kapela Mother’s Angels z Litomyšle už Divokýmu Billovi v minulosti předskakovala a několik kusů své aktuální desky Představy, kterou jim produkoval kytarista Billů Roman Procházka, mezi fanoušky dokonce naházela. Po krátké pauze už přišla chvíle hlavních hvězd večera a poté co spadla plachta s jejím logem, se ozval potlesk a jekot a Divokej Bill svůj mimořádný hudební set odstartoval skladbou Běžící pás z poslední desky Bazilišek. Z ní jich zaznělo ještě šest, třeba nádherná pomalá Lahůdky, při níž přišly na řadu světélka mobilů v publiku nebo titulní Bazilišek doprovázený tancem několika ve stylu obalu alba oblečených postav na pódiu.

„Jediný, co mě štve, když tady hrajeme, je fakt, že prázdniny jsou u konce. Jinak je to tu vždy fantastické,“ vyznal se kytarista, zpěvák a autor většiny repertoáru Vašek Bláha, tentokrát s krátkým a nabarveným sestřihem svých vlasů a červené čepici, kterou později vhodil do davu.

Koncert kapely Divokej Bill v Úvalech. | Video: Zdeněk Hejduk

Kapela má za čtvrt století na svém kontě množství hitů, na které jeho fanoušci čekají a sborově je zpívají, takže si společně s kapelou dali nesmrtelné Lásko, Pecka, tu, která dala kapele jméno, Malování nebo všemi tanečními orchestry přehrávaného Čmeláka. Spousty písniček muzikanti někomu věnovali a z pódia zdravili kamarády, nakonec byli přeci jenom opět doma.

Došlo i na kdysi poznávací znamení skupiny a to plivání ohně zpěvákem Štěpánem Karbulkou. Coby přídavky zazněly Obejmi stromy, Znamení a Pocit a jak je už několik let zvykem, celý takřka dvouhodinový set ukončila Rozárka s bubeníkem Markem Žežulkou za cajonem a s pěveckým doprovodem potomků muzikantů.

Na nejvěrnější fanoušky čekala ještě autogramiáda, několik tisícovek ostatních pak pomalým tempem opouštělo brány areálu a později i města.