Na území metropole je stále dostatek pokojů v hotelích a penzionech. Ty si však účtují vyšší cenu než garantuje vláda. Předseda Asociace hotelů Václav Stárek nabídl 1700 míst, ale za cenu 500 korun. Primátor odmítl, že by hlavní město mohlo rozdíl v této částce doplatit. „To je zpráva pro vládu, nám to přijde nereálné. Uvidíme, kdo se ozve. Budeme o tom jednat s hejtmany a ministry příští týden. V některých krajích je prostě ubytování dražší, zabývat se budeme i výstavbou mobilních staveb,“ řekl Hřib.

Velitel Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Luděk Prudil potvrdil, že databáze nabídek ubytování už je přebraná. „Tam už nic není, zkoušíme, obvoláváme. Pokud máte ubytování, nabídněte jej. Pokud vláda tu cenu a pravidla upraví, tak to tu situaci změní,“ podotkl.

Nápor uprchlíků v Praze povolil, ve čtvrtek se registrovalo skoro 3 tisíce lidí

Asociace hotelů dala už dříve Správě uprchlických zařízení seznam se čtyři tisíci lůžky k dispozici po celém Česku zdarma. Stárek však uvedl, že mohou Ukrajince ubytovat zhruba na měsíc. Poté začne turistická sezona. Kromě toho vedení magistrátu požádalo dvaadvacet městských částí o uvolnění prostoru v tělocvičnách. Vznikne tak dalších 2200 míst, kde by lidé mohli žít po přechodnou dobu, než se podaří nasmlouvat trvalejší prostory. V pátek tam mají přečkat noc první lidé.

Skoro 200 tisíc uprchlíků v Česku

Počet uprchlíků z Ukrajiny v Česku se blíží 200 tisícům. Podle ministra vnitra Víta Rakušana je stropní číslo okolo 250 tisíc lidí. Stanoveno je takto proto, aby byla Česká republika schopna dát příchozím základní komfort a najít pro ně ubytování.

„To je absorpční kapacita bez stanových táborů. To číslo, ať bude jakékoliv, by mělo být určeno tabulkou po jednotlivých regionech. Většina lidí směřuje do Prahy a Středočeského kraje, a to se zvládnout nedá,“ doplnil Hřib.

V Praze dochází kapacita k ubytování uprchlíků, chystá se spaní v tělocvičnách

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě za čtvrtek odbavilo 2871 klientů. „Dalších 375 osob jsme transportovali do jiných krajských center, protože od včerejšího dne, kdy jsme vyčerpali možnosti ubytování, jsme tu měli asi 300 osob, které tady přečkali noc. Autobusy jsme je rozváželi do ostatních center jak k proceduře, tak k ubytování,“ řekl Prudil.

Ke čtvrteční půlnoci centrum odbavilo celkem přes 25 tisíc uprchlíků. Denně zde zvládají vyřídit 3600 osob, jeho původní kapacita se odhadovala na dva tisíce lidí denně. Zpočátku se potýkalo s přetížením, v úterý muselo na nějakou dobu dokonce zastavit příjem žadatelů. Fronty by se ale na Vyšehradě nyní již tvořit neměly. Vláda prodloužila lhůtu, během které si mají Ukrajinci po příjezdu do Česka vyřídit potřebné dokumenty ze tří na třicet dnů.