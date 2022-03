Kromě toho Praha vyzývá poskytovatele ubytování jako jsou hotely a penziony, aby poskytly ubytování za cenu danou vládou, tedy 180 korun za dospělého a 90 za dítě bez stravování.

Do Prahy dorazily tisíce uprchlíků. V metropoli začíná být nouze o lůžka

Cílem je předejít tomu, aby lidé zůstali na ulicích. Většina příchozích totiž hledá útočiště v hlavním městě, vstupní branou je pro ně hlavní nádraží. Podle primátora by pomohlo, kdyby se lidé začali více rozdělovat do jiných krajů, kde jsou kapacity dostatečné.

Podle primátora je příliv uprchlíků srovnatelný s uprchlickou krizí let 2015 a 2016 v Německu, přepočteno na počet obyvatel Česka je zde běženců dokonce více. „Tehdy byl příchod rozvrstven do několika měsíců, my se s tím pereme v řádu dnů. Prokázala se velká ochota lidí pomáhat, dokážeme se semknout když jde do tuhého,“ poděkoval Hřib.

Uprchlíků bude stále přibývat

Podle velitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Luďka Prudila je velmi pravděpodobné, že uprchlíků bude stále a rychle přibývat. „Musíme být připraveni na rychlou změnu situace a rychlý nápor a mít kapacity připravené,“ řekl.

Zájemci, kteří by mohli poskytnout ubytování u sebe doma, mohou své nabídky registrovat na webech nasiukrajinci.cz nebo pomahejukrajine.cz.

„Policisté neustále potkávají občany, kteří by si rádi vzali někoho domů. V obrovské množině lidí ale tento postup není možný, po převedení kompetencí na městské části to pak bude jednodušší,“ přiblížil Prudil.

OBRAZEM: Štrúdly a koláčky. Pražské gymnázium přivítalo děti z Ukrajiny

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě od začátku svého fungování vydalo české vízum více než 23 tisícům lidí. Denně zvládne odbavit 3600 osob, jeho původní kapacita se odhadovala na dva tisíce lidí denně. Zpočátku se potýkalo s přetížením, v úterý muselo na nějakou dobu dokonce zastavit příjem žadatelů. Fronty by se ale na Vyšehradě nyní již tvořit neměly. Vláda prodloužila lhůtu, během které si mají Ukrajinci po příjezdu do Česka vyřídit potřebné dokumenty ze tří na třicet dnů.

Počet uprchlíků z Ukrajiny v Česku se blíží 200 tisícům, vyplývá to z údajů mobilních operátorů, jak řekl ve čtvrtek na bezpečnostním výboru ministr vnitra Vít Rakušan. Podle něj je stropní číslo proto, aby jim byla Česká republika schopna dát základní komfort a najít pro ně ubytování, okolo 250 tisíc lidí.