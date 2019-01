Praha - Šest kandidátů, kteří v Praze postoupili do druhého kola senátních voleb, čeká ještě pět dní kampaně. O jejich úspěchu či neúspěchu se rozhodne v pátek a v sobotu.

Kandidáty, kteří v pražských obvodech postoupili do druhého kola senátních voleb, nyní čeká pokračování jejich kampaně. Tu letos vedli zejména kontaktním způsobem, kdy se přímo na ulicích snažili oslovit co nejvíce voličů.

Růžička si do druhého kola věří

Nejúspěšnějším kandidátem se v prvním kole stal Jiří Růžička (TOP 09) na Praze 6. Do voleb vstupoval s důvěrou v to, že ho občané Prahy 6 znají a budou ochotni ho podpořit.

„Zklamání by bylo, kdyby to dopadlo nějak výrazně hůř. Na Praze 6 čtyřicet tři let žiji, učím na jedné škole a lidé za mnou vidí moji práci a znají moje postoje a názory. A také to bude tím, že Praha 6 se na svět pravděpodobně dívá středo-pravicovým pohledem," uvedl Růžička s tím, že si věří i do druhého kola.

Bělohradský to bude mít těžké

V tom proti němu stane Václav Bělohradský, který to nebude mít jednoduché, i když ho veřejně podpořil neúspěšný kandidát ANO na Praze 6 Vlastimil Harapes.

Sám Bělohradský považuje svůj úspěch v druhém kole za nepříliš pravděpodobný, oceňuje však podporu voličů v tom prvním. „Na to, jak je Praha 6 výrazně pravicový obvod, je to úspěch. Za výsledek vděčím mimo jiné svému týmu dobrovolníků, což mě překvapilo, že v dnešní době v politice ještě toto dobrovolnictví existuje," uvedl.

Holubář poděkoval týmu

Svůj tým ocenil i kandidát na Praze 10 Jiří Holubář (TOP 09). „Musím určitě poděkovat svému týmu, který připravil výbornou kampaň. Ještě před rokem jsem byl známý jako lékař svému širokému okruhu pacientů na Praze 10, ale že jsem oslovil takhle velkou skupinu občanů, to mě nesmírně potěšilo," komentoval svoje druhé místo.

Na desítce se proti němu postaví Renata Chmelová, která se chce v Senátu zasazovat o zájmy svého volebního obvodu. „Do druhého kola jdu s odhodláním a pokorou a říkám to samé co doposud: v Senátu chci být zastánkyní zájmů lidí na Praze 10," slíbila.

Kos se utká s Válkovou

Podobně to vidí i Ladislav Kos, který uspěl v Praze 11. „Myslím si, že výsledek odráží naši práci, kterou já společně s Hnutím pro Prahu 11 na Jižním Městě děláme," uvedl Kos, který se v druhém kole utká s bývalou ministryní Helenou Válkovou.

Ta v prvním kole získala o dva a půl procenta více než její soupeř. „Tím, že jsem uspěla v prvním kole, už vím, že důvěru mám. Toho si velmi vážím a doufám, že úspěch bude i v druhém kole," uvedla Válková.

