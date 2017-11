Kandidáti odmítli mešity, migranty by přijali

V pohybu, a přece usazeni na židlích. Tak včera diskutovalo šest uchazečů o Hrad, mezi kterými byli Jiří Drahoš (68), Marek Hilšer (41), Michal Horáček (65), Jiří Hynek (56), Vratislav Kulhánek (74) a Mirek Topolánek (61). Předvolební debata se totiž odehrála netradičně v rychlíku z pražského hlavního nádraží do Ústí nad Labem a zpět.

„Byl to výborný nápad. Můžeme skutečně diskutovat a odpovídat,“ hodnotil někdejší šéf Škoda Auto Kulhánek. „Mohli jsme se trošičku pohádat, poškorpit. Za mě máte jedničku,“ pochválil Deník Hilšer.

Kajínka by nepustili

Kandidáti o prezidentský úřad byli na palubě vystaveni palbě 30 otázek, na něž směli odpovědět buď ANO, nebo NE. Například v otázce „Podpořil byste vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie?“ byl pro pouze šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek. Milost pro Jiřího Kajínka by odmítla celá šestice. S tím, že by se do ústavy vložil zákaz veřejných projevů islámského náboženství, souhlasili pouze Topolánek a Hynek.

Všichni naopak odmítli další otevírání mešit v Česku (v současnosti jsou dvě, v Praze a v Brně). Kladná shoda padla v otázce, zda má ČR přijímat migranty prokazatelně prchající před válkou či pronásledováním. Podrobný přehled odpovědí přinese Deník ve středu.

Bodovali Drahoš, Topolánek i Horáček

Deník připravil kandidátům také test, jak obstojí v komunikaci s voliči. „Nyní máte zhruba 20 minut na to, projít vlakem a diskutovat s cestujícími,“ vyzval Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku.

Textař Michal Horáček si sedl v kupé mezi tři cestující, byl žoviální, smál se a situaci si užíval. „Co děláte?“ ptal se 23leté Anny. „Já učím v ZUŠce a studuji. Mám zhruba 20 tisíc hrubého měsíčně. Je to málo. Ale nechci dělat něco, co mě nebaví jen proto, že je za to víc peněz,“ odpověděla slečna. „Tak to máte můj obdiv. Učitelé by měli mít určitě víc,“ prohlásil bývalý sázkař.

Oproti němu proplouval mezi cestujícími bez velkých gest, zato s důstojností a noblesou vědec a akademik Jiří Drahoš. Zájem o něj měly zejména ženy. „Budu vás volit, protože chci, aby tam byl někdo slušný a vzdělaný a někdo, kdo umí mluvit,“ říkala mu paní Blažková z Ústí nad Labem, když si s ní Drahoš třásl rukou.

Naopak neúspěšní byli ve styku s lidmi Hilšer či Kulhánek, jejichž tváře nejsou tak známé. „Kandiduji na prezidenta. Můžu k vám na pár otázek,“ ptal se nesměle přes pootevřené dveře Hilšer v jednom kupé. „Asi ne, děkujeme,“ ozvalo se zevnitř.

A co na průvod prezidentských aspirantů říkali sami cestující? „Bylo to překvapení. Nevím, jestli milé, je to prostě kampaň,“ nechala se slyšet Monika Přikrylová (24). Který z kandidátů, jež poprvé viděla na živo a s nimiž mohla hovořit, na ni působil nejlépe?

„Topolánek mi byl čistě jako člověk nejsympatičtější,“ má jasno Monika. Její kolegyně Klára Mateová (21) je však opačného názoru. „Mně se líbí Horáček, líbí se mi jeho dlouhodobá kampaň. Je to člověk, který se doteď v politice neangažoval a chce do ní dát něco nového. Kdežto pan Topolánek politice kladně nepřispěl,“ míní.

Studenty zajímal hradní mejdan

Ve stanici Ústí nad Labem pak pokládali otázky studenti místního gymnázia. Zajímalo je například, proč Topolánek slavil padesátiny prezidentova poradce Martina Nejedlého v Letohrádku královny Anny. „Když mě pozve prezident republiky, přijdu. Nejedlého znám jako volejbalistu, protože jsme oba hráli. Nemáme shodné názory. Na pivo s ním nechodím,“ hájil se Topolánek.

Drahoš by soukromé párty v prostorách Hradu zakázal. „Oslava narozenin Nejedlého tam být neměla,“ řekl. „To je pravda,“ dodal Topolánek. „Tak proč jste tam sakra chodil,“ vytočil se Horáček.

Ačkoli byl do debaty pozván i Miloš Zeman (73), nezúčastnil se. Dostal prostor odpovědět alespoň na 30 otázek, nevyužil ani ten. „Považujeme za nelogické odpovídat v podstatě primitivní formou „pouze ano/ne“. Řada otázek si bezesporu žádá argumentovanou, tedy podrobnější odpověď,“ napsal redakci mluvčí Jiří Ovčáček.

Více fotografií, textů a videí z prezidentské debaty najdete na webu Deník.cz