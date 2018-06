Kandidát na primátora Jiří Pospíšil: Nejsem králík vytažený z klobouku

"Je to pro mě další výzva a mám do toho chuť," řekl předseda TOP 09 ve velkém rozhovoru pro Pražský deník. Po případném podzimním úspěchu si Pospíšil dokáže představit povolební vyjednávání o koalici s ODS i s Piráty. "U hnutí ANO je taková koalice nepravděpodobná a v případě KSČM a SPD vyloučená," uvedl Pospíšil.

Jak vidíte šance koalice TOP 09 a STAN v komunálních volbách?

Výsledek nedokáži odhadnout. Jdeme do voleb jako dvojkoalice doplněná experty a nezávislými osobnostmi. Celý ten projekt jsme nazvali Spojené síly pro Prahu a já osobně vidím jako reálný výsledek někde mezi 15 a 25 procenty. Podle průzkumů jsou teď v Praze zhruba čtyři politické subjekty v roli favoritů. A my jsme jedním z nich.

Jdete do voleb s "pozitivním programem". Co to konkrétně znamená?

Tyto volby budou zcela mimořádné. Nejsou to běžné volby v dobře spravovaném městě, kde se jen mírně změní garnitura a jede se dál. Bude to referendum o tom, jestli bude Praha dál upadat a bude to víceméně provinční město. Nebo jestli vznikne nové vedení, které bude jednotné, aktivní, akční a schopné přijímat kroky, které by Prahu vrátily mezi evropské metropole. Myslím si, že voliči budou tentokrát volit podle osobnosti a programu než pouze podle značky. ANO je dnes dominantní ve státě, ale konkrétně v Praze silně selhalo. Nejen paní Krnáčová, ale celá rada pod jejím vedením.

Medailonek

Narodil se v roce 1975 v Chomutově. Mládí prožil v Plzni, kde také vystudoval práva a v roce 2002 získal titul Judr. Už v roce 1994 vstoupil do ODA a o čtyři roky později do ODS, za níž se stal na začátku tohoto století poslancem. Vedl ministerstvo spravedlnosti ve vládách Mirka Topolánka (2006-9) a Petra Nečase (2010-12). Na přelomu let 2009 a 2010 byl také po plagiátorské aféře předchůdců děkanem právnické fakulty v Plzni. Působil i jako krajský zastupitel. V roce 2014 odešel z ODS a v témže roce se stal jako nestraník europoslancem za TOP 09 (jeho mandát končí příští rok). Loni na podzim do TOP 09 vstoupil a brzy poté byl zvolen předsedou strany, která ho také nominovala na první místo pražské kandidátky. Pospíšil vede nadaci Jana a Medy Mládkových, která spravuje Museum Kampa.

Budete chtít oslovit i pro vás méně typické skupiny obyvatel? Třeba seniory, chudší lidi…

Cílíme na voliče nespokojené se současným vedením města, ale i se správou celé země. Do určité míry budou volby i o tom, nakolik Pražanům vadí lidé jako Andrej Babiš a Miloš Zeman ve vedení státu. Náš program není pouze pro mladé a bohaté. Cílíme na všechny věkové i sociální skupiny. Velmi se chceme zabývat třeba sociálním nebo družstevním bydlením a silně je rozvíjet. To jsou témata, která byla dosud v pozadí. Když se ale podíváte, kolik je sociálních bytů např. ve Vídni, tak nemůžeme tvrdit, že se všechny byty zprivatizují a že nás sociální nebo obecní bydlení nezajímá. Na druhou stranu chceme, aby developeři mohli stavět nové byty včetně těch "komerčních".

Není pražská TOP 09 trochu rozpolcená? Například stav Libeňského mostu navrhují někteří vaši dosavadní zastupitelé řešit rychlou demolicí, zatímco na kandidátce pro tyto volby máte mít i lidi výrazně angažované za jeho zachování…

Není to ideologická rozpolcenost. Spíš to považuji za jistou generační obměnu. Ke slovu v TOP 09 se teď více dostávají lidé mezi 30 a 45 roky, kteří také budou mít početné zastoupení na kandidátce. Jinak v otázce Libeňského mostu tvrdím, že zanedbat péči a pak požadovat nejrychlejší postup, tedy demolici, to je bolševické řešení. Pravicové řešení je řádně pečovat o svůj majetek a o dědictví předků. Karel Schwarzenberg by také určitě neřekl "vyhoďme historický most do povětří". Miroslav Kalousek dokonce napsal na Twitter, že se na obranu mostu k němu přiváže.

S kým si dokážete a naopak nedokážete představit povolební spolupráci?

S našimi partnery z hnutí STAN toto zatím neřešíme. Klíčové pro nás bude, jaké konkrétní osobnosti navrhnou jednotlivé strany do vrcholných orgánů města a co budou schopni prosadit. Pořád si myslím, že komunální správa je hlavně o osobnostech, jejich chuti pracovat a domluvit se. Je to trochu jiné než ideologická politika v parlamentu. Samozřejmě je nám bližší ODS a z druhé strany zase Piráti než třeba hnutí ANO. Totálně vylučuji spolupráci s komunisty a SPD a nedovedu si to v tuto chvíli představit ani s hnutím ANO.

Nedokážete si to představit kvůli dění v celostátní politice? Nebo jsou to dva oddělené světy?

Určitý vliv ta centrální politika má. Praha je přeci jen hlavní a největší město země. Potenciálně jsou našimi přirozenými partnery opoziční demokratické strany v současné sněmovně. Bude ale záležet na tom, jaké po komunálních volbách nabídnou osobnosti a jestli se shodneme, co chceme za čtyři roky v oblasti bytů, dopravy a dalších věcí udělat. Svůj význam v tom tedy má jak celostátní, tak komunální politika.

Jako kandidát na primátora zdůrazňujete své politické zkušenosti z ministerstva spravedlnosti i z europarlamentu. Také zkušenosti manažera, který vede neziskové muzeum v centru Prahy. Pobyt v samotné komunální politice za sebou ale nemáte. Není to hendikep?

Řídím nadaci, která spravuje muzeum a zaměstnává několik desítek lidí. Ty musím uživit a také díky téhle zkušenosti vím, jak fungují úřady v Praze. Jaké problémy tady řeší živnostníci, malí a střední podnikatelé. Nežiju jen v poslanecké sněmovně. Díky působení v europarlamentu také vidím za horizont České republiky. Občas tady máme pocit, že česká politika je pupek světa, což není. Nejsem králík vytažený z klobouku, o kterém by nikdo nic nevěděl. Když jste patnáct let v politice, v záři reflektorů, permanentně kontrolován, tak věřte, že není nic, co byste o sobě mohl utajit.

Ale reálná pražská politika, to je také například o známosti s lidmi z vedení městských firem a podobnými.

V Praze delší dobu žiji a pohybuji se ve zdejším politickém prostředí, takže řadu těch lidí znám. Myslím si ale, že důležitější jsou mé zkušenosti s řízením velkého úřadu. Vím, jak funguje a jak je nutné dnes a denně domlouvat kompromisy, abyste se posunuli dál. Mnoho lidí může nadávat na podobu občanského zákoníku. Ale věřte, dva roky jsem na tom pracoval. Bylo to tři a půl tisíce kompromisů, které se musely domluvit. Tím pádem nejsou všichni spokojeni, ale já vím, jak je důležité nacházet dnes a denně kompromis a posouvat věci dál.

Zvládá tuto dovednost současná primátorka?

Já to u ní příliš nevidím. Některé její razantní výroky a postoje vedly k tomu, že se koalice hádala a příliš nefungovala. Upřímně, řídit ministerstvo nebo magistrát není velký rozdíl. Jsou to kolosy plné úředníků a jejich řízení vyžaduje hledání konsenzu a řešení problémů. Já jsem člověk kompromisu a myslím si, že jsem to jako ministr prokázal, když pro mé zákony hlasovala i značná část opozice.