V průběhu letošního druhého čtvrtletí byly v Praze dokončeny dvě nové budovy – Dock In Five a Košířská brána. Celkem tak na trh přinesly cca 22 700 m² kancelářských ploch. V případě, že všechny objekty, jejichž dokončení se na rok 2022 plánuje, budou letos opravdu hotovy, rozroste se trh o zhruba 77 000 m² ploch. Ačkoli je to o poznání víc než v roce 2021, lze podle PRF předpokládat, že poptávku neuspokojí.