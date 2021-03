Občané se mohou zapojit do plánování budoucí proměny Kampusu Dejvice

Projekt proměny Kampusu Dejvice se posouvá do další fáze. Nyní se do plánování vysokoškolského areálu mohou zapojit i samotní občané. Lidé mají od včerejška až do konce března možnost vyplnit dotazník, který zjišťuje, jak vnímají celý Kampus a jeho veřejná prostranství, co se jim tam líbí a nelíbí nebo jaké aktivity jim v prostoru chybí.

Kampus Dejvice. | Foto: Facebook / IPR Praha

Jeho výsledky budou zohledněny v celkové koncepci, na které od podzimu loňského roku pracuje Ateliér MCA. Ten loni vyhrál výběrové řízení vyhlášené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který má celý projekt na starosti. Dotazník je k dispozici zde. „Kampus Dejvice není jen pár ulic a parků, je to místo, kde místní obyvatelé, ale obzvlášť studenti a pedagogové trávili a snad zase budou trávit mnoho času. Je to místo, kde se rodí nápady. A proto mám radost, že zástupci studentů, vysokých škol a dalších institucí zasedli k jednomu stolu a pracují na vytvoření inspirativního prostředí, kde budeme všichni rádi trávit volný čas,“ říká Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního plánování. Do činnosti Kampusu Hybernská se plánují zapojit další vysoké školy Přečíst článek › Kampus Dejvice už dlouho čeká na celkovou proměnu. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé území, je potřeba ke změně přistupovat komplexně. Z tohoto důvodu se aktuálně zpracovává koncepce celého areálu. Ta by měla navrhnout prostor Kampusu tak, aby sloužil primárně pro odpočinek, vzdělávání a reprezentaci škol a ústavů. Nejde jen o to stanovit finální stav, nýbrž vytvořit plán navazujících kroků postupné proměny Kampusu v udržitelnou a živou část města, a to nejen pomoci architektonických zásahů, ale i nastavením správy a aktivit v území. Koncepce by proto měla vycházet ze zkušeností a znalostí těch, kteří prostor využívají. Adapterra Awards zná vítěze. Významnou cenu získal i Kampus v Radlicích Přečíst článek › „Hlavním cílem proměny Kampusu Dejvice je vytvoření reprezentativního místa, kde lidé chtějí trávit čas. Z tohoto důvodu je nutné zjistit, jak se zde lidé cítí a co jim zde chybí. Věřím, že postřehy a komentáře občanů přispějí k vytvoření kvalitní koncepce, která Kampus promění v důstojné a příjemné místo,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR. Koncepce by měla být dokončena na podzim 2021.