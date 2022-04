Možné je si zde zakoupit například velikonoční keramiku, proutěné košíky, ošatky či podnosy a samozřejmě pomlázky. K občerstvení lákají koláče, sýry, utopence nebo nakládaná zelenina. Milosrdné sestry z kláštera sv. Karla Boromejského napekly požehnaný chléb a další pečivo.

„Trhy nejsou klasického komerčního rázu, ale jsou zde stánky, které provozují neziskové organizace nebo chráněné dílny. Je tak možné si koupit výrobky od lidí, kteří podporu potřebují, a prosím Pražany, aby využili této možnosti, nákupem podpoří konkrétní dobročinné organizace,“ popisuje radní pro oblast majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).

Ženě, která v Národním muzeu spustila požární alarm, hrozí šest let vězení

Atmosféru před Novou radnicí dotváří velikonoční výzdoba, jejíž součástí je fotobudka ve tvaru vejce a železný stůl v jarních barvách. Na zdejším pódiu vystoupí vedle školních souborů profesionální umělci jako jsou zpěvačka Hanka Křížková nebo Dixie Band. Trhy potrvají až do neděle 24. dubna.

Podobně je možné podpořit neziskové organizace na akci Václavské Velikonoce v horní části Václavského náměstí. Obyvatelé metropole tak mají opět příležitost přispět na dobrou věc a to zakoupením řemeslného výrobku ze stánků jedné z osmi neziskových organizací. Návštěvníci se rovněž mohou těšit na pestrý kulturní program. „Hudební nadšenci si rozhodně přijdou na své. Jsme tu zpět po dvou ročnících, které nebylo možné uspořádat z důvodu nepříznivé epidemické situace,“ říká pořadatelka Monika Vlková ze Sdružení Nového Města pražského. Akce potrvá až do 24. dubna.

Velikonoční trhy probíhají i na Staroměstském náměstí, kde stojí asi padesát stánků, veselí zde vyvrcholí o Velikonočním pondělí akcí s názvem S pomlázkou na ty naše hospodyně.

Setkání s primátorem: V souvislosti s Ukrajinou budeme muset zajistit nové školy

Jelikož předpověď počasí v Praze hlásí vyjma pátku slunečno přes deset stupňů, může být správnou volbou i návštěva botanické zahrady v Troji. Před případnými rozmary počasí je možné se zde skrýt v prostorách Vinotéky sv. Kláry v Ornamentální zahradě a zahřát se šálkem kávy a čaje nebo si odpočinout u sklenky vína.

Rozkvetlý areál láká na narcisy, tulipány, magnolie, azalky i hyacinty. Za návštěvu určitě stojí i výstava Motýli, zaostřeno na detail a tropický skleník Fata Morgana, který je otevřen mimořádně i v pondělí 18. dubna.

„Dorazí k nám přes 5500 kukel, v těchto dnech se líhne i největší motýl – martináč Attacus atlas. Pro výstavu jsme připravili edukační panely a motýlí kvíz, takže se návštěvníci dozvědí i spoustu zajímavých informací. Ve venkovním areálu teď patří mezi nejatraktivnější záhony jarních cibulovin, kvetoucí magnolie na Pivoňkové louce a začínají již kvést i rododendrony a sakury v Japonské zahradě,“ zve Bohumil Černý, ředitel zahrady.

Trojská botanická zahrada má otevřeno každý den od 9 do 19 hodin a vstupné pro dospělé je 150 Kč – včetně skleníku Fata Morgana a výstavy motýlů, děti od 3 do 15 let zaplatí 100 Kč.

Hana Svatošová: Zda by Praha splatila předválečný dluh, nikdy nezjistíme

Zajímavý program nabídne Muzeum Karla Zemana. Od 15. do 17. dubna zve na velikonoční dobrodružství pro malé i větší fantasty.

Děti během dobrodružné cesty prokážou svou odvahu a vynalézavost, důvtip v řešení hádanek i přesnost v hodu velikonočním vajíčkem a seznámí se s Braillovým písmem.

Za splněné úkoly získají odznak dobrodruha a vzducholoď.