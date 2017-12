Kam s ním?

Úloha vánočního stromečku obvykle končí na Tři krále. Někdo ale ruší Vánoce hned po Štědrém dnu. A proto Pražské služby už od pondělí 25.12. v běžných svozových dnech vyhozené stromky odváží.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Vánoční stromky rozhodně nepatří do popelnice ani do kontejneru. Kapacita odpadních nádob se díky vyhozeným stromkům výrazně snižuje. Je proto vhodné co nejlépe odstrojené stromečky odkládat vedle kontejnerů. Dobré je ale vyčkat s vyhozením na den před svozem, aby venku nevznikaly nevzhledné a těžko rozebratelné hromady. Pražské služby budou odvážet stromky během celého ledna a února.

Zvířátkům stromky raději nenoste

Pro vyhozené symboly Vánoc existuje také ekologické využití. Stromky je možné seštěpkovat a použít do kompostu. Je ale nezbytné, aby byly pečlivě odstrojeny. Pokud na nich zůstanou háčky nebo hliníkové pásky, skončí ve spalovně.

Nedoporučuje se ani odnášení vánočních stromků do lesa, kde by zapomenutý háček mohl zavinit uhynutí volně žijícího zvířete, které si chtělo zpestřit jídelníček. Ze stejného důvodu o stromečky z domácností nestojí ani zoologické zahrady, které dávají přednost těm, které zbyly z předvánočního prodeje.

Umělý stromek, který už dosloužil, potom samozřejmě nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Pražské služby odvezly v minulém roce z pražských ulic kolem 300 tisíc vánočních stromků a podobné množství očekávají i letos.