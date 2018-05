Kam s dítětem v létě? Je nejvyšší čas najít letní školku či příměstský tábor

/INFOGRAFIKA/ Pracujícím rodičům nabízejí školky omezený letní provoz. Je však nutné do něj dítě speciálně zapsat. Kdo to nestihl, nebo neuspěl, může využít nabídky příměstských táborů.

Během letního provozu obvykle funguje jen pár školek v každé městské části, kam docházejí i děti z ostatních, v tu chvíli zavřených mateřinek. Navíc se střídají po týdnu či dvou. Může se tak klidně stát, že dítko bude docházet během prázdnin každý týden do jiné školky. Pokud tedy uspěje u zápisu.

Do letního provozu je totiž nutné dítě speciálně přihlásit na každý týden zvlášť. Zápis momentálně probíhá například v Praze 8. Rodiče mohou přihlášky podávat do 16. května. „Touto cestou bych chtěl požádat všechny zákonné zástupce, aby zvážili přihlášení svého dítěte na letní provoz mateřských škol. Zhruba čtvrtina zákonných zástupců dítě přihlásí, zaplatí v termínu školné i stravné a dítě do školky v létě vůbec nenastoupí,“ popsal vedoucí odboru školství Prahy 8 Petr Svoboda. Zdůraznil, že tím blokují místo pro další, jejichž rodiče by hlídání opravdu potřebovali.

Někde už je plno

V některých městských částech, například v Praze 5 a 14, už jsou seznamy dětí pro letní provoz školek dokonce uzavřené. Rodiče, kteří termín propásli, nebo se na jejich potomky nedostalo, mohou využít služeb soukromých mateřinek či příměstských táborů. Už dávno totiž neplatí, že tábory jsou jen pro školáky.

Organizátoři po babyboomu rychle našli příležitost na trhu. Například společnost Sportlines nabízí příměstské tábory dětem od 3 let. „Pro tyto menší děti není přímo zařízené spinkání, ale mají možnost odpočinku na žíněnkách,“ popsali organizátoři. Mateřská umělecká škola z Petrovic přijímá dokonce i dvouleté děti.

Rodiče čtyřletých a starších dětí mohou využít nabídku tábora se školkou, který má sídlo ve Žlutých lázních. Chybět nebude sportování, ke kterému areál vybízí. „Pro děti, které nejsou sportovně založené, připraví náš tým kulturně naučné a vzdělávací programy. Populární formou budeme děti seznamovat například s historií čokolády, první pomocí či s dinosaury,“ uvedla za pořadatele mluvčí Hana Tietze.