Kam s bioodpadem? Praha chce vybudovat další kompostárnu. Pojme víc tun

/FOTOGALERIE/ Skoro deset tisíc tun bioodpadu Pražané vozí každý rok do velkoobjemových kontejnerů a sběrných dvorů. Další variantu třídění si obyvatelé hlavního města oblíbili. Ke kompostárně ve Slivenci pod správou Lesů hlavního města Prahy plánuje magistrát vybudovat další nedaleko malešické spalovny.

Slivenecká kompostárna oslaví za nedlouho rok fungování. Při té příležitosti politici představili uprostřed tohoto týdne její provoz zástupců médií. Během roku sem zhruba tisícovka jednotlivců a několik firem, které mohou tamní služby využít od října, přivezla zhruba 900 tun bioodpadu. Ale celková kapacita je "pouze" sedm tisíc tun.

Pražané mají zdarma objem 250 kilogramů měsíčně. Lidé žijící mimo hlavní město zaplatí za tunu materiálu 600 korun. Oproti biodpadu obdrží lidé lístek a po roce mohou přijít a dostanou za něj hotový kompost k využítí na své zahradě v poměru 5:1.

Na kompost smí pouze tráva, listí, větve, dřevo, ovoce a zelenina. "Nepřijímáme pařezy, zeminu ani kameny," řekl vedoucí kompostárny Mikuláš Němec, podle něho se občas mezi bioodpadem objeví zcela nečekané věci - například plasty či lyžáky.

"Se zpracováním bioodpadu pomáhá například speciální překopávač, který zajišťuje správné zpracování hmoty kompostu, bubnová třídička odpadu, rychloběžný drtič odpadu či nakladač s výsuvným ramenem pro manipulaci s materiálem," píše se v tiskové zprávě. Město do kompostárny investovalo zatím okolo 16,5 milionu korun právě na nákup techniky.

Ačkoliv navezený biodopad má specifický zápach, který může připomínat hnůj, zas tolik kompostárna nesmrdí. Zapáchá pouze velké množství, které hnije. Důležité tedy je, aby celý proces probíhal tlením, tedy za přístupu vzduchu. V okolí navíc nejsou žádné domy, nejblíž leží Pražský okruh.

Ale co když bude bioodpadu dál přibývat? Kam s ním pak? Vedení hlavního města tuhle situaci řeší. Už v září by se ve spolupráci se společností Vin Agro měla otevřít menší kompostárna v Jilemnické ulici na rozhraní městských částí Praha – Kbely a Vinoř až na dva tisíce tun. Velkým ulehčením by pak byla velká kompostárna, kde by bylo možné zpracovat až 15 tisíc tun za rok. Snaha o "vídeňský model", kde mají v mimoměstské lokalitě kapacitu až tisíc tun, naráží na asbenci takhle velkých pozemků.

Radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice) a šéf magistrátního oddělení odpadů Radim Polák hovořili o projektu na území Prahy 14. Jenže tamní radnice zatím žádný materiál neprojednala, navíc už v dané oblasti řeší jeden kontroverzní záměr.

Na pozemcích sousedících s plánovanou kompostárnou chce firma Eco Crystal vybudovat zařízení na zpracování kontaminované zeminy, podle místostarostky Prahy 14 Ilony Pickové (Zelení) by bylo lepší, kdyby plánovaná kompostárna vznikla právě tam. Jenže parcely město pronajímá zmíněné firmě od roku 2013 a nevypadá to, že by smlouvu v nejbližší době magistrát vypověděl.

Vytipovanou lokalitu pro novou kompostárnu dělí od nejbližší zástavby zahrádkářská kolonie. Nové velkokapacitní zařízení by navíc mělo mít technologii proti případnému zápachu.

Magistrát by podle Poláka navcí chtěl převzít do Pražských služeb provoz speciálních hnědných kontejnerů, kam lidé vyhodí sedm tisíc tun biodopadu. Pak by mohly být zdarma podobně jako ostatní nádoby na tříděný odpad.