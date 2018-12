Kam s autem kolem Prahy? Parkovací dům zrušili v Radotíně, Zličín koalice změní

Vyřešit problémy s parkováním chce nová pražská koalice v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Ten na debatě Deníku prezentoval nápad využívat přes noc garážová stání v obchodních centrech. Situaci v okrajových částech metropole by však měla vyřešit spíše záchytná parkoviště. Radnice Prahy 16 však zrušila projekt Parkovacího domu Radotín. Nové vedení hlavního města plánuje přepracovat výstavbu terminálu na Zličíně.

Před více než třemi týdny přijala rada městské části usnesení, že Praha 16 odstupuje od projektu parkovacího domu v blízkosti náměstí Osvoboditelů, který měl pojmout až 240 aut. „Rada souhlasí s odstoupením na základě nesplnění podmínky Operačního programu Praha Pól růstu, a to doložení pravomocného stavebního povolení, které z důvodu odvolání účastníků ve stavebním řízení nebylo podáno ve stanoveném termínu,“ píše se ve schváleném dokumentu.

Předkladatel návrhu, místostarosta Miroslav Knotek (ODS) viní bývalou magistrátní koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (KDU-ČSL, STAN, Zelení): „Bohužel bývalé vedení Prahy odsouhlasilo přidělení dotace minulý rok na podzim, aniž by počkalo na dokončení celého procesu povolování. Během procesu povolování územního rozhodnutí došlo k podání několika odvolání. Tím došlo k prodloužení celého procesu územního rozhodnutí,“ citoval místostarostu Knotka server Blesk.cz.

Mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník zase tvrdí, že úřad vyzýval městskou část dvakrát o dodání stavebního povolení, jenže je obdržel až osm měsíců po schválení parkoviště zastupitelstvem hlavního města. Navíc se objevily chyby.

„Vzhledem k faktu, že žadatel žádný z dokumentů potřebných k financování neměl k dispozici, a vzhledem k přezkumu územního rozhodnutí odborem stavebního řádu magistrátu, kdy vznikl předpoklad, že stavební povolení nebude pro projekt v nejbližší době vydáno, stáhl žadatel po konzultaci s ředitelem odboru evropských fondů dne 28. 11. 2018 předmětnou žádost o podporu,“ prozradil Blesku mluvčí Provazník.

Zájem radnice o parkovací dům nicméně trvá a o realizaci projektu projevil zájem rovněž náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). „Vznik parkovacího domu v Radotíně jednoznačně podporuji, Praha záchytná parkoviště potřebuje. Promarněná příležitost nás mrzí a zasadíme se u operačních programů o změnu v dosavadním nesystematickém čerpání, jehož příkladem je právě i parkoviště v Radotíně,“ řekl pro Blesk.cz náměstek Scheinherr s tím, že je potřeba změnit územní plán.

Nová koalice chce prodloužit metro B

Scheinherr a spol. hodlají přepracovat i jiné rozhodnutí městské rady pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) - akorát v opačném gardu. Parkovací terminál s kapacitou mezi 1500 a 3500 místy přímo nad křižovatkou Rozvadovské spojky a Řevnické ulice na Zličíně pravděpodobně nevznikne.

Parkoviště na Zličíně přitom podporoval i David Vodrážka (ODS), dlouholetý starosta sousední Prahy 13. „Středočeští řidiči, kteří každodenně cestují do Prahy za prací, tak budou moci svá auta odstavit přímo u stanice metra a nemusí zajíždět až do naší městské části a zabírat parkovací místa místním občanům,“ uvedl Vodrážka.

Ale podle primátorova náměstka Scheinherra se nová koalice shodla na tom, že plán společnosti Č. R., s.r.o., spolu s architektonickým studiem ARX je předimenzovaný a pokračovat se v něm nebude. Velkokapacitní parkoviště P+R by však na Zličíně přece jen vzniknout mohlo - u depa by se postavila nová stanice metra (koleje už tam vedou), kde by byly dva vícepatrové parkovací domy.

První by měl podle stávajícího návrhu kapacitu 600 a po plánovaném rozšíření 1 200 parkovacích míst a ve druhém by zaparkovalo 720 aut. Podobný dům chce město stavět i na jiných místech, například u stanice metra Depo Hostivař na trase A. P+R parkoviště existují momentálně na více než desítce míst především v blízkosti nádraží a stanic metra. Jejich kapacita je tři tisíce aut.