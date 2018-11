Kam dát deset milionů? Občané Prahy 8 v hlasování vybrali vhodné projekty

Státní a veřejná správa - Státní a veřejná správa Úředník veřejné správy 18 810 Kč

Úředníci v oblasti daní Referent/ka Oddělení vyměřovacího. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18810 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Charakteristika činnosti:, vyměřování daně z přidané hodnoty, komunikace s poplatníky, samostatné zahajování a vedení daňových řízení, Přihlášky do výběrového řízení, společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi, a motivačním dopisem zasílejte, do 13.12.2018 na e-mail: Eva.Bugyiova@fs.mfcr.cz, do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 211870 (PP), , nebo na adresu:, VŘ 211870 (PP), Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha-západ, Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4. Pracoviště: Finanční úřad pro středočeský kraj, územní pracoviště praha - západ, Na Pankráci, č.p. 975, 140 00 Praha 4. Informace: Erika Janáčková, +420 261 373 150.